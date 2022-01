K-pop: Brasileira pode se tornar nova idol e integrante do grupo Blackswan

Gabriela Strassburger Dalcin, brasileira de Santa Catarina, é uma das duas finalistas que concorrem a uma vaga no grupo de k-pop Blackswan. A agência de entretenimento DR Music confirmou que ela está na última rodada de seleção ao lado de Sriya Lenka, da Índia.

As duas jovens chegaram à Coreia do Sul em dezembro do ano passado e permanecerão durante seis meses em treinamento. A fase final foi adiada por causa da pandemia do coronavírus e das medidas de distanciamento social impostas no país.

“Será a audição final que preparamos para provar, através do processo de treinamento, que elas são elegíveis para estrear como artistas de k-pop. Por isso, avaliaremos se elas possuem as habilidades básicas para atuar como artista de k-pop, como sua personalidade e qualidades”, explicou a empresa em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os processos de avaliação serão divulgados pelo canal do Youtube e pelo perfil do Instagram da DR Music. “Por favor, dê a elas seu apoio para a jornada que as duas jovens que vieram à Coreia do Sul perseguir seus sonhos lhe mostrarão no futuro”, finalizou.

O Blackswan já tem uma brasileira: Leia. As outras integrantes são Judy, Fatou e Youngheun. Elas, que estrearam no mercado 2020 com o single “Tonight”, procuram uma nova artista para o grupo desde a saída de Hyeme.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto "Matrix Ressurrections" chega ao HBO Max na sexta-feira, 28

Livro destaca importância de 1979 para a música brasileira

Chico Buarque não vai mais cantar "Com açúcar com afeto" nos shows

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags