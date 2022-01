Turma da Mônica: personagem Chico Bento vai ganhar filme em 2023

Depois dos filmes “Turma da Mônica: Laços” (2019) e “Turma da Mônica: Lições” (2021), que focam no grupo de amigos do bairro do Limoeiro, chegou a vez de Chico Bento ganhar a própria história nos cinemas.

De acordo com informações da Paris Filmes, haverá um longa-metragem sobre o personagem que vive em um sítio com sua família, na cidade fictícia Vila Abobrinha, no interior de São Paulo.

As especulações começaram depois de Chico Bento aparecer em uma cena pós-créditos do filme “Turma da Mônica: Lições” (2021). Não há detalhes, porém, se a nova produção fará ligações com o último longa-metragem dos personagens de Maurício de Sousa. Também não há informações sobre o enredo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos dois últimos live actions, as histórias abordam o crescimento e o amadurecimento de Mônica e seus amigos Magali, Cebolinha e Cascão. Os quatro vivenciam problemas corriqueiros de suas respectivas idades, enquanto precisam lidar com o início da adolescência.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Prêmio literário nacional abre inscrições para publicação de contos

Antigo espaço do Órbita Bar ganha boate com temática "intergalática"

Canal exibe documentário para celebrar 95 anos do nascimento de Tom Jobim

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags