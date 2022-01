K-pop: Pentagon lança mini-álbum "IN:VITE U", que marca o retorno de Jinho

O grupo Pentagon fez seu comeback com o videoclipe "Feeling Like" e o mini-álbum "IN:VITE U", que está disponível em todas as plataformas digitais

O Pentagon fez seu comeback com o mini-álbum “IN:VITE U” nesta segunda-feira, 24 de janeiro, quase dez meses depois do último lançamento “Do Or Not”. Com seis faixas, o disco está disponível em todas as plataformas de música.

O grupo de k-pop também divulgou o videoclipe de “Feelin' Like”, que já reúne mais de cinco milhões de visualizações em menos de um dia. Além desta canção, há “One Shot”, “The Game”, “Call My Name”, “Sparkling Night” e “Bad”.

“IN:VITE U” marca o retorno do integrante Jinho, que estava distante das atividades desde meados de 2020 por causa de seu alistamento obrigatório no exército da Coreia do Sul. Novo álbum não teve participação de Hui, que também se alistou.

Pentagon, que estreou no mercado sul-coreano em 2016, tem 12 mini-álbuns em sua discografia, como “Pentagon”, “Five Senses”, “Ceremony”, “Positive”, “Thumbs Up!” e “Love or Take”.

Agenciado pela Cube Entertainment, grupo é atualmente formado por Jinho, Hui, Hongseok, Shinwon, Yeo One, Yan An, Yuto, Kino e Wooseok. Entre suas músicas mais populares, estão “Shine”, “Daisy” e “Naughty Boy”.

