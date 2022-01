Antigo espaço do Órbita Bar ganha boate com temática "intergalática"

Após o fechamento do Órbita Bar, um novo estabelecimento ganhará espaço na esquina das ruas Dragão do Mar e Almirante Jaceguai: o Kósmika Club. Com a gestão de quatro sócios, o novo club tem a proposta de ser mais que uma boate. Os sócios do negócio destacam querer fazer do espaço um ponto turístico de Fortaleza.

Darlivan Almeida, Edgel Joseph, Marcelo Negreiros e Tiago Ranieri são os responsáveis pela gestão do estabelecimento. A boate terá temática futurística, explica o sócio e diretor artístico Edgel, conhecido como "a mulher do futuro" nas redes sociais. A ideia é levar os cliente para uma "outra galáxia".

“Sempre trabalhei com festas, eventos, artistas, influencers, e as pessoas me cobravam uma boate nova no circuito Dragão do Mar. Chegou a hora! Estamos trazendo referências de 'clubs' de outros países para proporcionar ao cliente mais que um espaço para dançar", declara Edgel.

De acordo com o sócio, o espaço deve ser inaugurado ainda neste semestre. "Nossos cardápio de drinks e comidas está sendo elaborado por grandes profissionais da área, além do cuidado de toda a casa ser instagramável, da entrada ao banheiro, fumódromo, enfim. Hoje, as pessoas querem dançar, beijar, postar, e essa preocupação que tenho nos meus eventos, estou levando para a Kósmika”, ressalta.

A casa funcionará de quinta a domingo, oferecendo cardápio de drinks e comidas com temática “intergalática”. “Estamos montando nosso time. A ideia é proporcionar a cada dia de funcionamento uma experiência diferente. Teremos o dia do pop, funk, sertanejo, pagode, axé, forró, e aproveitaremos os multiambientes da casa. Vão ter os dias em que a casa opera normalmente como boate, com funcionamento noturno e DJs, mas haverá os sunsets, shows com artistas maiores, eventos de moda, e uma infinidade de ideias que estamos loucos para contar”, explica Edgel.

