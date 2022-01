Canal exibe documentário para celebrar 95 anos do nascimento de Tom Jobim

Um dos maiores expoentes da Bossa Nova, o cantor, compositor e maestro Tom Jobim completaria 95 anos de vida nesta terça-feira, 25. Em homenagem ao seu aniversário, o Canal Curta! exibirá hoje, dia 24, o documentário “A Música Segundo Tom Jobim”, dirigido por sua neta Dora Jobim em parceria com Nelson Pereira dos Santos. A programação faz parte da faixa “Segunda da Música” e será veiculada a partir das 22h15min.

A produção busca mostrar a história do cantor e compositor carioca. A obra reúne participações de artistas como Gal Costa, Frank Sinatra e Gilberto Gil e apresenta a partir de imagens de arquivo várias interpretações de Jobim sem narração, depoimento ou legendas. Assim, o documentário é composto apenas por músicas e imagens. Entre as canções que aparecem no longa estão clássicos como “Garota de Ipanema'', "Chega de Saudade” e “Águas de Março” - aliás, há no filme o registro em vídeo da gravação em estúdio feita por Tom e Elis Regina dessa última música.

O documentário mostra uma série de gravações realizadas no Brasil e em outros países, além de abordar a parceria entre Tom e Vinicius de Moraes. A influência da música erudita em sua também é apresentada. Além de intérpretes famosos do passado e de diversas nacionalidades e línguas, jovens intérpretes brasileiros com repertório marcado pela obra de Jobim aparecem em “A Música Segundo Tom Jobim”.



Nascido no Rio de Janeiro em 25 de janeiro de 1927, Tom Jobim é um dos principais nomes da música brasileira e um dos artistas nacionais com maior projeção mundo afora. Em parceria com o poeta Vinícius de Moraes, é o autor da canção “Garota de Ipanema”, regravada até por Frank Sinatra. Em sua vida artística, o carioca buscou compor músicas que falassem sobre o Brasil e seus costumes.

A data de nascimento do maestro foi escolhida para representar o “Dia Nacional da Bossa Nova”. Tom faleceu em 1994 aos 67 anos, vítima de uma parada cardíaca.



A Música Segundo Tom Jobim

Quando: hoje, 24, às 22h15min

Onde: Canal Curta! (556 da NET / Claro TV, 75 da Oi TV e 664 da Vivo Fibra); disponível também no site do canal

