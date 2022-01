Prêmio literário nacional abre inscrições para publicação de contos

Estão abertas de forma gratuita e virtual as inscrições para a segunda edição do Prêmio Literário Máquina de Contos, realizada pelo serviço que dá nome à premiação. Autores de todo o Brasil podem participar do concurso com contos inéditos. Além de contrato para publicação dos textos, três escritores ganharão R$ 2 mil e um troféu exclusivo. Os dez melhores participantes receberão menção honrosa pelos trabalhos. O regulamento completo está disponível no mesmo site em que são realizadas as inscrições, abertas até 11 de abril.



O tema dos contos é livre e alguns dos requisitos necessários para inscrição no prêmio incluem a obrigatoriedade de os autores terem mais de 18 anos e serem brasileiros. Além disso, é preciso que os interessados não tenham publicado comercialmente livros completos, sejam em mídia eletrônica ou impressa. Escritores que colaboraram em coletâneas podem participar do concurso.

Segundo seus realizadores, o certame busca “estimular a cultura brasileira por meio da revelação de novos talentos” da literatura nacional. Os vencedores farão parte de catálogo formado por textos de nomes como a escritora cearense Jarid Arraes e a autora paulista Andréa Del Fuego. Itamar Vieira Júnior e Luisa Geisler também já publicaram na Máquina de Contos.



Os textos serão avaliados pela comissão julgadora do prêmio, formada pelo escritor e doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade, Tiago Velasco, e pelo jornalista, crítico literário e escritor, Sérgio Tavares. Os três principais autores serão anunciados em 13 de maio e terão seus contos publicados na plataforma Máquina de Contos.

A Máquina de Contos é um serviço que envia mensalmente um conto em formato digital a clientes de empresas e provedores de banda larga no Brasil. É possível realizar a leitura de forma on-line ou por download. Em sua primeira edição, o prêmio literário promovido pela plataforma teve mais de 1.300 contos inscritos. A mineira Lara Firmino Araújo e os gaúchos João Pedro Burzlaff Lopes e Ana Carolina Schmidt Ferrão conquistaram a edição passada.



2º Prêmio Literário Máquina de Contos

Quando: inscrições até 11 de abril; resultado final em 13 de maio

Onde: no site da Máquina de Contos

Mais informações: premioliterario@maquinadecontos.com.br

