Canal Curta! exibe documentário em homenagem à Elza Soares no domingo, 23

Canal Curta exibirá "My Name Is Now, Elza Soares" em homenagem à artista, que faleceu na quinta-feira, 20 de janeiro, de causas naturais

Dias depois de Elza Soares morrer por causas naturais, o Canal Curta! exibe um documentário em sua homenagem no domingo, 23 de janeiro. “My Name Is Now, Elza Soares” será exibido a partir das 19h25min.

O filme poderá ser visto gratuitamente no site oficial da plataforma, que estará com o sinal aberto na internet até o fim de fevereiro.

O longa, dirigido por Elizabete Martins Campos, mostra parte da trajetória da cantora brasileira que foi considerada uma das maiores vozes do País.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com performances e depoimentos, obra mostra uma mescla de imagens de arquivos com outros vídeos gravados especialmente para o documentário.

Elza Soares faleceu na quinta-feira, 20 de janeiro, por mortes naturais. Seu primeiro álbum foi “Se Acaso Você Chegasse” (1960). Na discografia, também tem “A Bossa Negra” (1960), “Na Roda do Samba” (1964), “Lição de Vida” (1976), “A Mulher do Fim do Mundo” (2015) - seu primeiro somente com musicas inéditas - e “Deus é Mulher” (2018).



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto 11 músicas para o fim de semana; de Ivete Sangalo a Naiara Azevedo

Luiza Nobel lança música nova e videoclipe do projeto Preta Punk

Nando Reis e integrantes da banda testam positivo para Covid-19

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags