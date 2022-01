Luiza Nobel lança música nova e videoclipe do projeto Preta Punk

A cantora cearense Luiza Nobel lançará a música "Go Now", junto com videoclipe, neste domingo, 23 de janeiro

A cearense Luiza Nobel inicia a temporada de lançamentos deste ano com a música e o videoclipe “Go Now”. Canção estará disponível em todas as plataformas de música a partir de domingo, 23 de janeiro.

Com a nova produção, a artista aborda várias temáticas que envolvem o amadurecimento e a busca por amor próprio. Além disso, revela as fragilidades, a resiliência e as relações abusivas entre mulheres.

“Não é comum ouvirmos sobre relações abusivas em relações lésbicas, mas isso não é incomum e qualquer pessoa pode ser abusiva em uma relação, com controle, ciúmes, violência física ou verbal, muitas vezes procuramos informações e não encontramos ou não acreditamos ser real, mas é possível e é preciso ter muita atenção para não confundir”, diz em texto divulgado para a imprensa.

“Go Now” é o último single que será lançado no projeto “#PretaPunk”, trabalho autoral de Luiza Nobel. Outras canções são “Estamos Bem” e “Let’s Burn”, ambos com clipes no Youtube.



