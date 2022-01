K-pop: Fromis_9 faz comeback com novo mini-álbum "Midnight Guest"

O grupo feminino de k-pop Fromis_9 também lançou o videoclipe "DM", que está disponível no Youtube

Fromis_9 fez seu comeback nesta segunda-feira, 17 de janeiro, com o mini-álbum “Midnight Guest”. As cinco faixas, que estão disponíveis nas plataformas de streaming de música, misturam pop e R&B.

O grupo ainda divulgou o videoclipe de “DM”, que conta com mais de três milhões de visualizações no canal oficial do Youtube.

“O álbum tem cinco faixas, incluindo a faixa-título ‘DM’. Todas as cinco têm como tema o conceito de 'fuga da meia-noite', então levar isso em mente fará com que as músicas sejam agradáveis”, afirma Baek Ji-heon, uma das integrantes, ao jornal “The Korea Herald”.

Fromis_9, que estreou na indústria sul-coreana em 2017, tem nove integrantes: Saerom, Hayoung, Gyuri, Jiwon, Jisun, Seoyeon, Chaeyoung, Nakyung e Jiheon. Elas foram escolhidas por meio do reality show Idol School e, agora, são agenciadas pela Pledis Entertainment, subsidiária da Hybe.

O grupo já lançou outros EPs em sua carreira, como “To. Heart” (2018), “To. Day” (2018) e “My Little Society” (2020). Entre suas músicas mais populares, estão “Fun”, “Love Bomb” e “Talk & Talk”.



