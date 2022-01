eSports: Nova equipe feminina de Valorant é anunciada pela Team Liquid

A competição mundial feminina de Valorant é a grande novidade da Riot Games para 2022 e a Team Liquid já conta com a sua equipe. Chamado de “Team Liquid BR”, o time conta com as jogadoras Ana “naxy” Beatriz, Paola “drn” Caroline, Paula “bstrdd” Naguil, Natália “daiki” Vilela e Natália “nat1” Meneses. Além disso, o grupo trouxe André “Palestra” Gomes do seu antigo grupo para ser treinador principal.

As cinco jogadoras dominaram o circuito brasileiro de “Valorant: Game Changers”, promovido pela Riot Games, em 2021, ao vencer 13 torneios. Elas também ocuparam duas vezes o “Top 32” nas etapas classificatórias para o mundial de Valorant (VCT 2021 Brazil Stage 2 Challengers Open Qualifiers). Já em premiações individuais, a jogadora Natália Vilela ganhou nas categorias de “Melhor Atleta Feminina” e “Atleta Revelação Feminina” do Prêmio eSports Brasil 2021.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a formação do time feminino de Valorant, a Team Liquid procura investir no cenário de eSports brasileiro, expandindo a sua área de atuação para além do território norte-americano. Já conhecida no cenário de jogos, a empresa cuida de times de “Rainbow 6 Siege”, “Free Fire”, “League of Legends”, dentre outros.

"A Team Liquid é uma organização bem sucedida e profissional que possui as ferramentas para apoiar os jogadores e a comissão técnica de forma completa. É justamente essa seriedade que torna os nossos sonhos mais possíveis, e isso significa que teremos uma infraestrutura de alto nível que nos dará tranquilidade para focar essencialmente no que sabemos fazer", comenta a jogadora Natália Vilela em comunicado oficial.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Diretor de "Eduardo e Mônica" planeja terceiro filme de música do Legião Urbana

Porto Iracema das Artes está com inscrições abertas para cursos de férias

Apple TV+: Macbeth de Denzel Washington transcende a cor da pele e a idade

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags