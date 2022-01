Apple TV+: Macbeth de Denzel Washington transcende a cor da pele e a idade

Nos quatro séculos que passaram desde que Shakespeare escreveu a obra escocesa, nunca houve um Macbeth como Denzel Washington. Duas vezes ganhador do Oscar, ele é frequentemente considerado o grande ator de sua geração e já recebeu todos os elogios possíveis por seu novo trabalho, "A Tragédia de Macbeth", disponível a partir desta sexta-feira,14, na plataforma de streaming Apple TV+.

Washington tem 67 anos e sua Lady Macbeth é interpretada pela atriz Frances McDormand, de 64, o que significa que o casal implacável dificilmente poderia gerar um herdeiro para seu reinado.

"Eles estão cansados e são mais velhos", disse Washington à AFP, explicando que a passagem do tempo deu aos personagens uma motivação diferente, mas igualmente maléfica. "Eles são como: 'Olha, esta é a nossa chance. Eles nos devem' [...] Tempos drásticos exigem medidas drásticas. E o relógio está correndo."

E como poderia Washington, que protagoniza duelos de espadas com vários adversários em muitos e exaustivos encontros ao longo do filme, interpretar este papel de forma distinta 20 ou 30 anos atrás? "Provavelmente de forma mais física. E não cedendo à realidade de como os meus joelhos estão neste ponto da minha vida!", respondeu.

Além da questão etária, Washington obviamente é negro, assim como o ator Corey Hawkins, de 33 anos, que interpreta seu inimigo e eventual vencedor Macduff. Este detalhe, embora seja um anacronismo histórico para a Escócia do século XI, está longe de ser novidade. Em 1936, Orson Welles dirigiu uma versão de Macbeth com um elenco negro.

"Obviamente, somos diferentes, acredito que isso é bom", disse Washington em uma mesa-redonda com jornalistas. "Na minha humilde opinião, deveríamos chegar a um ponto em que a diversidade sequer tenha que ser destacada como algo especial", afirmou Denzel.

"Não posso mudar essa pele ou esse cabelo. Mas o que posso fazer é ser ótimo em algo que as pessoas podem não estar esperando. Não estávamos pensando em preto e branco", acrescentou Hawkins.

Ironicamente, o filme foi rodado em preto e branco, em formato padrão (4:3), com decorações minimalistas e elegantes que remontam aos primórdios de Hollywood. "Macbeth" já foi trabalhada anteriormente em diversos formatos no cinema por diretores de renome, que incluem Welles, Akira Kurosawa e Roman Polanski.

Washington, contudo, afirma não ter visto as versões anteriores de Macbeth no cinema, e preferiu não ir atrás delas depois que o diretor Joel Coen escolheu o elenco. "Não queria ver alguém e me perguntar: 'Como diabos vou fazer melhor do que isso?'", contou Washington. "Não queria que influenciasse no que eu estava fazendo. Então interpretei este papel com um olhar fresco, e com imaginação", acrescentou.

O ator, porém, tem tradição em se tratando de Shakespeare. Protagonizou na Broadway uma versão de "Júlio César", e também participou em "Muito Barulho por Nada", de Kenneth Branagh.

Hawkins, por sua vez, disse que esperava ver que Washington, ele e outros atores negros do elenco, incluindo Olivia, a filha de Washington, servissem de inspiração para que mais jovens de minorias dessem uma oportunidade para as obras de Shakespeare.

"Sim, os negros amam Shakespeare. Nós provavelmente amamos Shakespeare sem saber que amamos Shakespeare, porque há tantas referências culturais e nas músicas que gostamos", afirmou Hawkins.

"É uma honra poder fazer isso e estar lado a lado com estes atores, estes atores negros [...] Porque temos tanta propriedade como qualquer outra pessoa", concluiu o jovem intérprete de Macduff. (Andrew Marszal/ AFP)

