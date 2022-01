RioMar Fortaleza e Kennedy fazem promoção nos cinemas durante a semana

Durante as férias de janeiro, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy realizam promoções em suas salas de cinema. De segunda-feira a quarta-feira, o público pode assistir aos filmes com valor promocional nos ingressos.

No RioMar Fortaleza, há o “Todos Pagam Meia”. As pessoas que não possuem carteira de estudante ou outros tipos de comprovação que dão acesso à meia-entrada podem assistir aos longas-metragens pela metade do preço.

Já no RioMar Kennedy, há a “Promoção Imperdível”, em que o público garante ingressos pelo valor de R$ 9,50. Todas as ofertas são validas apenas para as salas tradicionais e para as produções em 2D que estão em cartaz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta semana, algumas produções podem ser conferidas no cinema, como “Turma da Mônica - Lições”, “Sing 2”, “Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa”, “Matrix Ressurrections”, “King’s Man: A Origem”, “Pânico” e “Juntos e Enrolados”.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Mostra Retroexpectativa: veja filmes do Cinema do Dragão no fim de semana

"Pânico" volta aos cinemas para satirizar a "era de ouro do terror"

Netflix, Amazon e Disney Plus: veja os lançamentos do fim de semana

Promoção no Cinépolis

Quando: de segunda-feira a quarta-feira, em janeiro

Onde: no RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e no RioMar Kennedy (avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)

Ingressos: no site do Cinépolis



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags