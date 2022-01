Mostra Retroexpectativa: veja filmes do Cinema do Dragão no fim de semana

Com o objetivo de fazer uma curadoria dos principais filmes do ano anterior e também exibir algumas obras audiovisuais ainda inéditas no Ceará, a Mostra Retroexpectativa acontece anualmente no Cinema do Dragão. Neste ano, haverá sessões de 60 longas-metragens de 21 países.

E, durante o fim de semana, dez produções serão exibidas. Uma delas é “A Última Floresta”, dirigida por Luiz Bolognesi. Entre a ficção e a realidade, mostra o cotidiano da tribo indígena Yanomami e sua luta para preservar o lugar em que vive.

Também haverá “Alvorada”, de Lô Politi e Anna Muylaert. O enredo acompanha o dia a dia da ex-presidente Dilma Rousseff no Palácio da Alvorada durante seu processo de impeachment.

No sábado, uma das obras será “Cabeça de Nêgo”, do cearense Déo Cardoso. No papel principal, um jovem que tenta impor mudanças em sua escola após ler um livro dos Panteras Negras, organização urbana e política que surgiu na década de 1960 em prol da luta pelos direitos dos afro-americanos.

Ele, porém, enfrenta conflitos com colegas e professores por causa da tentativa de transformação. Ao reagir a um insulto racista, é expulso da escola, mas decide permanecer no local. Sua imposição gera uma mobilização entre os estudantes.

Já no domingo, um dos destaques é o documentário “Deus Tem Aids”, de Fabio Leal e Gustavo Vinagre. Os dois diretores trazem uma nova perspectiva sobre a Aids a partir dos depoimentos de sete artistas e um médico ativista. 40 anos depois da pandemia do vírus no Brasil, conteúdo busca enfrentar a sorofobia no mundo atual.

“Arthur Rambo”, dirigido por Laurent Cantet, também é uma novidade. Karim D vê sua carreira como escritor explodir após seu alter ego on-line, Arthur Rambo, ser exposto. Com a fama, começa a ser atacado por causa de suas antigas publicações com piadas homofóbicas e anti-semitas.

Programação do fim de semana

sexta-feira, 14

14 horas - Madalena

16 horas - Alvorada

18 horas - A Última Floresta

19h40min - Benedetta

sábado, 15

15h30min - Cabeça de Nêgo

17h45min - Roda do Destino

20 horas - Rio Doce

domingo, 16

13h40min - Roda do Destino

16 horas - Arthur Rambo

18 horas - Deus tem Aids

20 horas - A Mulher que Fugiu

Mostra Retroexpectativa

Quando: de 13 de janeiro a 2 de fevereiro

Onde: no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 a inteira e R$ 8 a meia; às terças-feiras, valor promocional de R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia

Mains informações: venda on-line no site do Ingresso.com



