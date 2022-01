Filha de Marcia Boscardin morre aos 18 anos, vítima da covid-19

A modelo Valentina Boscardin faleceu na madrugada deste domingo, 9 de janeiro, por causa de complicações da Covid-19. De acordo com a revista Marie Claire, a jovem, que tinha 18 anos, estava internada há alguns dias, mas não resistiu ao sofrer uma trombose.

Sua mãe, a apresentadora e empresária Marcia Boscardin, informou sobre a morte em seu perfil no Instagram. Em uma publicação, fez uma homenagem: “É com muita dor que me despeço do amor da minha vida! Adeus Valentina Boscardin Mendes”.

“Que Deus te receba de braços abertos. Estou sem chão. Minha filha, vou te amar eternamente. Um anjo sobe ao céu”, escreveu.

Ainda segundo a Marie Claire, a modelo também tinha sido diagnosticada com pneumonia na quinta-feira, 6. A revista informa que ela havia recebido as duas doses da vacina contra o coronavírus.

Nas redes sociais, famosos prestaram condolências e enviaram mensagens de apoio à mãe. “Recebi a triste notícia e estou sem conseguir acreditar. Meu Deus! Está doendo em mim, pode acreditar”, afirmou disse a apresentadora Helô Pinheiro.

“Sinceramente, nem sei o que possa dizer para confortá-la. Você tão generosa sempre, tão querida, não merecia passar por isso, mas Deus no controle de tudo. Só peço que possa ter força e fé para suportar a dor”, finalizou.



