Sesc Ceará abre credenciamento para artistas e profissionais da cultura

O chamamento público de artistas, grupos e outros profissionais da cultura estará com inscrições abertas até o dia 20 de janeiro, no site do Sesc Ceará

O Sesc Ceará abriu credenciamento para artistas, grupos e outros profissionais da cultura até dia 20 de janeiro. O chamamento público tem o objetivo de fomentar a cadeia produtiva a partir da produção de ações virtuais, presenciais e híbridas em 2022.

As inscrições estão disponíveis por meio do site do Sesc Ceará. Entre as linguagens contempladas, estão teatro, dança, circo, música, audiovisual, artes visuais, literatura e expressões culturais da tradição.

Há duas categorias para as atividades: apresentação, que contempla espetáculos, shows, lançamentos, exposições, performances e outros conteúdos; e ações formativas, que buscam promover o conhecimento, como workshops, palestras e oficinas.

O credenciamento tem vigência de até 12 meses e pode ser realizado por artistas brasileiros, de qualquer lugar do Brasil. Um usuário pode registrar vários grupos ou propostas.

Todas as ações acontecerão no estado do Ceará, em períodos distintos do ano, a depender da demanda do Sesc. O resultado está previsto para sair no dia 28 de fevereiro. Mais informações estão disponíveis no site oficial.

Credenciamento do Sesc Ceará

Quando: até 20 de janeiro

Onde: no site do Sesc Ceará



