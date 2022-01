Humorista Délio Macnamara conecta São Paulo ao Ceará em show de stand-up

O stand-up "Solto na Bagaceira", apresentado por Délio Macnamara, acontece na sexta-feira, 7, e no sábado, 8, no Autoral Comedy Bar, em Fortaleza

Nascido em Cuncas, um distrito do Barro, na região do Cariri, Délio Macnamara passou sua infância e adolescência no Ceará. Foi somente quando completou a maioridade que se mudou para São Paulo, a convite de seu irmão que já morava lá. Depois de algumas experiências no Sudeste brasileiro, descobriu a comédia. A partir de suas vivências e da conexão entre as duas regiões do País, o humorista apresenta o show de stand-up “Solto na Bagaceira” na sexta-feira, 7, e no sábado, 8, no Autoral Comedy Bar, em Fortaleza.

Como inspiração para o espetáculo, baseou-se em uma frase do dramaturgo Ariano Suassuna (1927 - 2014): “Tudo que é bom de passar é ruim de contar. E tudo que é ruim de passar é bom de contar”. “Juntei várias histórias bem curiosas e engraçadas para fazer esse show, sem filtro e sem freio”, explica.

Segundo ele, a apresentação mostra como é morar fora de sua cidade. “É um show que traz essa vivência de como é morar fora, sem deixar de ser um cearense raiz. Trago assuntos como a gourmetização do mundo e o relacionamento em tempos de redes sociais, além de muita interação com a plateia”, cita.

O humorista acredita que esse impacto cultural, experienciado por um cearense em São Paulo e também em outros lugares do mundo, gera muitas piadas. “Quanto mais eu viajo fazendo shows, mais eu vejo coisas novas. Isso gera material para o show, como na minha última viagem para o Paraguai, que me rendeu boas histórias que vou contar no show”, afirma.

Délio Macnamara começou sua carreira no humor em São Paulo, quando conheceu a comédia stand-up. “Eu descobri a comédia stand-up, um gênero que exigia muito da criatividade na escrita autoral, para criação das piadas. Eu sempre gostei demais de escrever. Me identifiquei muito com esse tipo de comédia, fiz amizades dentro do meio e aí comecei a fazer os primeiros shows”, recorda seu início.

A marca desse estilo é a performance de uma pessoa em pé, que conta apenas histórias sem se utilizar de ferramentas ou de um personagem específico. Muitas das piadas são baseadas em situações cotidianas.

Para os próximos meses do ano, o humorista pretende continuar rodando pelo Brasil com o show “Solto na Bagaceira”. Délio também tem um canal no Youtube com mais de 46 mil seguidores, onde disponibiliza trechos de suas apresentações. No espaço, ainda faz videoclipes de músicas.

“Também quero começar a rodar com o show ‘Derrotas’, que faço com meu amigo e humorista Emerson Ceará, além de continuar com os meus projetos musicais, fazendo mais músicas e clipes de humor e vídeos semanais no YouTube”, planeja.

Solto na Bagaceira

Quando: sexta-feira, 7, às 20 horas, e sábado, 8, às 22 horas

Onde: Autoral Comedy Bar (avenida Santos Dumont, 2035 - Aldeota)

Quanto: R$ 30 pela plataforma do Sympla

Mais informações: Instagram @autoralbar e @deliomacnamara



