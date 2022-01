Grammy 2022 pode ser adiado por causa do aumento de casos de Covid-19

De acordo com a revista Billboard, existem chances do Grammy 2022, marcado para acontecer no dia 31 de janeiro, ser adiado por causa da Covid-19

A cerimônia do Grammy 2022, marcada para acontecer no próximo dia 31 de janeiro, pode ser adiada após o aumento no número de casos de Covid-19 em Los Angeles. As informações foram divulgadas pela Billboard.

De acordo com a revista, a Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação dos Estados Unidos deve analisar a situação da pandemia na região.

Esta seria a segunda vez que a premiação é adiada por causa do coronavírus. No ano passado, também houve o adiamento porque o país estava enfrentando uma alta taxa de contaminação.

O evento está previsto para acontecer no final deste mês, com capacidade total de público, na Crypto.com Arena. O local comporta aproximadamente 20.000 pessoas.

Os indicados para a próxima edição do Grammy já foram anunciados. Alguns dos maiores destaques foram: Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Doja Cat e H.E.R. Os artistas que se apresentarão no palco da cerimônia ainda não foram divulgados.



