Em maratona de games, jovens desenvolvem jogos do zero no Cuca Mondubim

Com o tema Fortaleza 2040, o programa de inclusão digital e geração de emprego e renda Juventude Digital realizou a I Maratona de Desenvolvimento de Games neste final de semana no Cuca Mondubim, em Fortaleza. A chamada game jam iniciou o curso "Ganhando dinheiro com jogos", promovido pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova) em parceria com o Sebrae-CE.

São 350 jovens de 15 a 29 anos inscritos que, até o final do ano, entregarão um jogo digital finalizado, passando por todas as etapas de concepção, desenvolvimento, programação, marketing e venda de um produto.

“A temática dessa game jam é Fortaleza 2040. Aí nós fizemos uma apresentação sobre o que é isso e quais temáticas eles podem abordar”, explica a coordenadora do programa Juventude Digital e diretora de Ciência da Cidade da Citinova, Ianna Brandão. “Além de a gente conseguir trabalhar com eles a parte do jogo, da programação, da arte, a gente consegue fazer que eles, enquanto cidadãos fortalezenses, pensem na sua própria cidade”, ressalta.

E não faltou boa ideia! Um grupo desenvolveu um jogo de tiro em pixels ambientado em uma Fortaleza futurística dominada por androids. No protótipo já bem avançado para quem começou há três dias, a equipe colocou um cearense lutando contra a cabeça flutuante da estátua de Iracema.

Outra equipe apostou no jogo analógico de cartas, que mais tarde será reproduzido no digital. Com uma mecânica de ataque e defesa, as personagens são as construções turísticas da Capital. “A gente ficou pensando sobre o tema e chegamos à cultura. Porque existe uma cultura muito forte na Cidade, mas ela nem sempre é tão conhecida como a gente gostaria”, explica um dos integrantes da equipe, Denilo Pereira, de 21 anos.

“A gente conversa com as pessoas que já trabalham com desenvolvimento de jogos, o que é muito incrível e enriquecedor, e tá sendo muito divertido trabalhar com essas pessoas [da equipe] que há três dias eu não conhecia”, comemora Denilo. No final do ano, as três melhores equipes receberão investimento da Prefeitura de Fortaleza para tirar os projetos do papel.

Mentoria

Além das aulas sobre programação, conceito e o que mais vier até dezembro, em aulas online, os participantes também foram acompanhados por mentores durante o game jam. Desde programadores a artistas, os mentores são da empresa GamePlan Consultoria, que atua justamente na capacitação coletiva de jovens para a indústria de jogos.

“O Ceará é um estado que tem suporte de política pública muito forte para esse tipo de capacitação. É um estado que acredita na indústria de jogos”, afirma André Faure, fundador e CEO da GamePlan Consultoria. Ele explica que o segmento é um dos que mais cresce no mundo, sem ser afetado por crises financeiras. Sendo assim, segundo ele, é um bom mercado quando se pensa em empregabilidade e captação de talentos: afinal, a criação de games demandam profissionais de diversas áreas do conhecimento.

“O que a gente tenta fazer nas capacitações coletivas é apresentar o mercado de jogos para esses jovens que são leigos no assunto. É realmente um mercado muito rico, muito diverso e com muita oportunidade de trabalho”, analisa. Apenas pelos três dias de maratona, Faure já define como “inacreditável” a criatividade, a dedicação e o desenvolvimento dos grupos: “É muito talento que precisa ser descoberto!”

Juventude Digital

O Juventude Digital tem foco na inclusão digital e na geração de emprego e renda. Está dividido em três eixos: JD 9º ano, voltado para alunos da rede municipal; JD Mercado, com cursos de programação e design; e JD Games, com cursos específicos na área de jogos digitais, em parceria com o Sebrae-CE. Todos são gratuitos e realizados nos formatos online, presencial e híbrido.

Fruto da parceria da Citinova, da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas de Juventude, da Secretaria Municipal de Educação (SME) e da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE), o programa vai abrir 4.000 vagas para capacitação gratuita este ano e 12.500 por ano a partir de 2022.