Epic Games denuncia "monopólio" da Apple e do Google nos apps

O presidente da gigante de videogames Epic Games criticou nesta terça-feira (16) a Apple e o Google, pedindo que os gigantes da tecnologia parem de abusar de seu controle sobre os mercados de aplicativos.

A Epic Games, criadora do popular jogo Fortnite, está em duras batalhas legais com a Apple e o Google, cujos sistemas operacionais rodam em quase todos os smartphones do mundo.

As duas empresas cobram taxas pelas transações feitas em suas lojas de aplicativos — App Store e Google Play — e garantem que são justificadas.

Mas os desenvolvedores de aplicativos estão cada vez mais hostis a essa política.

"A Apple e o Google (...) estão usando seu novo poder de monopólio para tributar e impedir a concorrência", disse o presidente da Epic, Tim Sweeney, na Conferência Global de Equidade de Ecosistema para Dispositivos Móveis em Seul.

"Não devemos permitir que essas duas empresas controlem nossas vidas digitais", acrescentou.

A Epic quer forçar a Apple a abrir seu mercado a terceiros para evitar comissões que podem chegar a 30%.

Sweeney também atacou o Google por cobrar taxas por pagamentos que não processa. "Só um monopólio pode fazer isso", disse.

