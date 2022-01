Com Enhypen, Kep1er, Woozi e Moonbyul, veja lançamentos do k-pop em janeiro

Janeiro começa com uma programação extensa de lançamentos de artistas de k-pop. Entre debuts, comebacks e projetos individuais, vários nomes populares da indústria sul-coreana já tem trabalhos marcados para estrear durante o mês. Haverá, por exemplo, conteúdos do Enhypen, do Momoland, do P1harmony e de outros cantores e grupos. Veja:

Kep1er

Em outubro do ano passado, nove jovens venceram o reality show “Girls Planet 999”, um programa produzido pela emissora de televisão Mnet que tinha o objetivo de escolher as próximas integrantes do girlgroup Kep1er.

As integrantes são: Yujin, Mashiro, Xiaoting, Chaehyun, Dayeon, Hikaru, Bahiyyih, Youngeun e Yeseo. O primeiro mini-álbum delas “First Impact” será lançado na segunda-feira, 3 de janeiro.

Woozi

O cantor Woozi, um dos integrantes do Seventeen, lançará sua mixtape solo também na segunda-feira, 3 de janeiro, denominada "Ruby". Não há muitos detalhes sobre o assunto, mas há indícios de que o projeto faça parte de um conjunto de músicas solos que serão divulgadas de cada membro do grupo.

P1Harmony

O P1Harmony está com data marcada para o lançamento de seu terceiro mini-álbum: o “Disharmony: Find Out” estará nas plataformas de música também na segunda-feira. As canções que integram as faixas do disco serão “Do It Like This”, “That’s Money”, “Follow Me”, “Bop”, “Before The Dawn” e “Peacemaker”.

Enhypen

O comeback do Enhypen será no dia 10 de janeiro. Um dos grupos mais populares da quarta geração do k-pop, o septeto está no processo de divulgação de imagens teasers do álbum “Dimension: Answer”. Eles são famosos por emplacarem algumas músicas em 2021, como “Fever”, “Drunk-Dazed” e “Tame-Dashed”.

Momoland

O girlgroup Momoland, agenciado pela MDL Entertainment, prepara seu comeback para dia 14 de janeiro, quase um ano depois de seu último projeto. Em 2020, o sexteto lançou a canção “Wrap Me Up In Plastic”, em parceria com o produtor Chromance. No ano passado, elas focaram em apresentações e outros trabalhos.

Wheein

Wheein, uma das integrantes do grupo Mamamoo, lançará seu segundo mini-álbum, intitulado de “Whee”, no dia 16 de janeiro. Seu último EP, “Redd” (2021), conta com seis faixas: “Water Color”, “Trash”, “Ohoo”, “Butterfly”, “Springtime” e “No Thanks”.

Moonbyul

Moonbyul, também do Mamamoo, retornará com seu projeto solo “6equence” no dia 16. Este será seu terceiro mini-álbum solo. Na semana passada, a artista lançou o videoclipe de “Shutdown”, uma parceria com a cantora Seori, que aborda o relacionamento entre duas mulheres. Também há "G999", com Mirani.



