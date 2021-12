Mostra Retroexpectativa começa em janeiro no Cinema do Dragão

A Mostra Retroexpectativa começa no dia 13 de janeiro e segue com programação diária por três semanas. Haverá 60 filmes, além de debates e curso

A Mostra Retroexpectativa chega à quarta edição a partir do dia 13 de janeiro. O evento, que acontece no Cinema Dragão, segue com programação diária por três semanas e exibe 60 filmes.

Haverá, por exemplo, a transmissão de vários filmes que marcaram 2021, como “Druk”, de Thomas Vinterberg; “Alvorada”, de Lo Politi e Anna Muylaert; “Cabeça de Nêgo”, de Déo Cardoso; “Marighella”, de Wagner Moura”; “Deserto Particular”, de Ary Muritiba; e “A Última Floresta”, de Luiz Bolognesi.

Mas o evento também trará várias novidades do ano, como “Fortaleza Hotel”, de Armando Praça. O enredo acompanha Pilar, a camareira de um hotel na capital cearense que se mudará para Dublin. Ela, que foi mãe jovem, passa por problemas com a filha adolescente, ao mesmo tempo que precisa aprender inglês para sua mudança.

No trabalho, conhece Shin, uma hóspede sul-coreana que viajou ao Brasil para buscar o corpo do marido que morreu em território nacional. Ela, porém, passará por muitos trâmites burocráticos.

As duas, que vivem em realidades diferentes, formam uma relação de solidariedade para solucionar seus problemas individuais. No elenco, as protagonistas são Clébia Sousa, Larissa Goés e Lee Young-Lan.

Outro filme inédito será “A Morte que Habita a Noite”, de Eduardo Morotó. A narrativa mostra Raul, um homem de 50 anos que é alcoólatra e está desempregado. Seu ponto de equilíbrio é Lígia, com quem manteve uma paixão sem regras. O relacionamento, entretanto, passa por períodos conturbados, e o protagonista vai conhecer a jovem Cássia, que despertará um lado desconhecido nele.

Haverá também a estreia de “Transversais”, do cearense Émerson Maranhão. Documentário destaca a (auto)biografia de cinco pessoas trans em Fortaleza: Kaio Lemos, Caio José, Samilla Marques, Érikah Alcântara e Mara Beatriz.

Além da exibição de produções audiovisuais, a Mostra Retroexpectativa realiza o minicurso “Percursos Curatoriais”, ministrado por Pedro Azevedo, curador do Cinema do Dragão. Entre os dias 24 e 28 de janeiro, ele passará pelas noções teóricas e práticas da curadoria de cinema.

Programação completa

quinta-feira, 13

15h30min - Undine

17h45min - Deserto Particular

20 horas - A Praia do Fim do Mundo + Debate com Petrus Cariry

sexta-feira, 14

14 horas - Madalena

16 horas - Alvorada

18 horas - A Última Floresta

19h40min - Benedetta

sábado, 15

15h30min - Cabeça de Nêgo

17h45min - Roda do Destino

20 horas - Rio Doce

domingo, 16

13h40min - Roda do Destino

16 horas - Arthur Rambo

18 horas - Deus tem Aids

20 horas - A mulher que fugiu

segunda, 17

15 horas - Marighella

18 horas - Cavalo

20 horas - Aleluia: O canto infinito do Tincoã

terça-feira, 18

13h40min - Roda do Destino

16 horas - Azor

18 horas - A Dona do Marato

20 horas - Charuto de Mel

quarta-feira, 19

15h30min - Suk suk: um amor em segredo

17h50min - Vento Seco

20 horas - A Felicidade das Coisas

quinta-feira, 20

16 horas - Paris 1900

18 horas - Aqui jaz o teu Esquema

20 horas - Desterro

sexta-feira, 21

16 horas - Construção Civil + Debate com Andreia Pires

18 horas - Nh yãg m yõg hãm: essa terra é nossa!

20 horas - A Mulher de um Espião

sábado, 22

15h30min - Chão

18 horas - Tempo

20 horas - A Viagem de Pedro

domingo, 23

13h40min - Benedetta

16 horas - Entre Nós, um Segredo

18 horas - Diários de Otsoga

20 horas - Sem Sol

segunda-feira, 24

15 horas - Los Lobos

17h30min - Druk

19h40min - Transversais + Debate com Emerson Maranhão

terça-feira, 25

13h40min - Roda do Destino

16 horas - O Rei dos Elfos

18 horas - Espero que esta te Encontre e Estejas bem

20 horas - Irradiated

quarta-feira, 26

15 horas - Benedetta

17h30min - First Cow

20 horas - Fortaleza Hotel + Debate com Armando Praça

quinta-feira, 27

13h40 - Roda do Destino

16h - A Mulher que fugiu

18h - A Sexta face do Pentágono + La Jetée

sexta-feira, 28

15h30min - Benedetta

18 horas - A Morte Habita à noite

19h45min - Eu, Empresa + Debate com Leon Sampaio e Marcus Curvelo

sábado, 28

15h30min - Estamos te esperando em casa

16h45min - Os Grandes Vulcões

18h10min - O Grito das Leoas

20 horas - 66 Questões da Lua

domingo, 30

13h40min - Benedetta

16 horas - Kevin

18 horas - Matar a la Bestia

20 horas - Memoria

segunda-feira, 31

14 horas - Roda do Destino

16h15min - Para Dom Carlos

18 horas - A Sorridente Madame Beudet

20 horas - Cléo de 5 à 7

terça-feira, 1º

14h30min - Roda do Destino

17 horas - Nível 5

19 horas - Fabian: o Mundo está Acabando

quarta-feira, 2

15h30min - Fortaleza Hotel

17h30min - Benedetta

20 horas - O Dia da Posse



Mostra Retroexpectativa

Quando: de 13 de janeiro a 2 de fevereiro

Onde: no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 a inteira e R$ 8 a meia; às terças-feiras, valor promocional de R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia

Mains informações: venda on-line no site do Ingresso.com



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

