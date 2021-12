Netflix, HBO Max e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou os filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Disney Plus, Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Belas Artes à La Carte e Mubi

Vai ficar em casa durante as festas de Ano Novo e está procurando o que assistir no fim de semana? O Vida&Arte preparou uma lista dos lançamentos das principais plataformas de streaming.

Na Netflix, “Um Lugar Silencioso”, dirigido por John Krasinski, chega ao catálogo. Uma família vive em uma fazenda nos Estados Unidos. O lugar, entretanto, é perseguido por uma entidade fantasmagórica que é ativada pela mínima percepção de som. Em busca da sobrevivência, os familiares devem permanecer em silêncio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também foi disponibilizado a quarta temporada de “Cobra Kai”, que marca o retorno do vilão Terry Silver (Thomas Ian Griffith). Ele já havia aparecido em algumas cenas da série, por meio de flashbacks. John Kreese (Martin Kroove) salva a vida de Terry Silver durante a guerra no Vietnã. O homem que foi salvo, então, jura lealdade pelo restante de sua vida.

A primeira vez que cumpre com sua promessa é em “Karatê Kid 3 - O Desafio Final” (1989), dirigido por John G. Avildsen. No enredo, Kreese pede ajuda ao outro para armar um plano com o objetivo de roubar o título de campeão de Daniel Larusso (Ralph Macchio).

Assim o vilão passa a treinar Daniel, que precisa competir sem o apoio de Sr. Miyagi (Pat Morita). Mas o objetivo de Terry é destruir o equilíbrio psicológico do jovem.

No HBO Max, haverá o lançamento do especial “Harry Potter: De Volta a Hogwarts” no sábado, 1º de janeiro. O conteúdo reunirá o elenco principal, como Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson. Também estarão presentes Helena Bonham Carter, Tom Felton, Robbie Coltrane e outros. A escritora J.K. Rowling não vai participar.

A retrospectiva contará histórias por trás das produções dos filmes a partir de entrevistas em profundidade com os protagonistas da saga. O objetivo é levar os fãs a uma jornada pela franquia de filmes do mundo bruxo.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Amazon Prime Video em janeiro: veja lançamentos de séries e filmes

The Rock não voltará a "Velozes e Furiosos" e critica atitude de Vin Diesel

"Turma da Mônica - Lições" estreia com foco no amadurecimento do quarteto

Netflix

quinta-feira, 30

- Kitz

sexta-feira, 31

- Cobra Kai (temporada 4)

- Queer Eye (temporada 6)

- Fique Comigo

- A Filha Perdida

sábado, 1º

- Papai Poderoso 2: Tudo ou Nada

- Um Lugar Silencioso

- Power Rangers: Dino Fúria (temporada 1)

domingo, 2

- Memória de um Crime

HBO Max

sábado, 1º

- Harry Potter: De Volta a Hogwarts

Disney Plus

sexta-feira, 31

- The Rescue

- Elena de Avalor (temporada 3)

- Criadores do Futuro (temporada 1)

- Península Mitre

Amazon Prime Video

sábado, 1º

- After: Depois do Desencontro

- Clube do Terror (temporada 2)

- Caillou (temporada 1)

- Economia Doméstica (temporada 1)

- Sonic, O Ouriço

Belas Artes À La Carte

quinta-feira, 30

- Ovos de Ouro

- Carta de uma Desconhecida

- Avaéte, semente da vingança

Mubi

quinta-feira, 30

- Tudo Acontece em Nova York

sexta-feira, 31

- Um Amor a Cada Esquina

sábado, 1º

- Carrossel da Esperança

domingo, 2

- Tesnota



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags