Réveillon 2022: saiba o significado das cores para usar na noite de Ano Novo

É tradição vestir-se de branco para a passagem de Ano Novo. A cor representa pureza e renovação. Também comunica, segundo a psicologia das cores, a sensação de paz. Além dela, há uma infinidade de outras cores e significados. Já se decidiu por qual usar hoje para estrear em 2022?

Para a consultora de imagem Catarina Cavalcante, as roupas são mais que um tecido ou matéria-prima sob a pele. Funcionam, em ocasiões como essas, de fechamento e abertura de ciclo, como um "amuleto" capaz de direcionar nossa energia àquilo que mais queremos.

"Sempre falo que as cores transmitem sensações, sentimentos e emoções, e nada melhor que pensar nelas na hora da virada. Afinal de contas, vestir com a intenção desejada para o ano que se inicia pode ser uma bela entrada", sugere a especialista.

Além do branco ("paz e clareza do que você quer") e do amarelo ("valorização, prosperidade e criatividade"), que nos faz lembrar do prata e do dourado, requisitados durante o período de lançamentos para o Réveillon, apresenta o roxo e tons de lilás como opção. Conforme a consultora, sinônimos de "prosperidade e espiritualidade".

O verde também é bem-vindo no Ano Novo, não apenas no Natal. É "equilíbrio, harmonia e renovação". Além disso, aposta de sorte, e saúde, na ordem das simpatias e crenças (confira lista com rituais na coluna Lêda Maria, no O POVO Mais).

Já para aquecer o campo sentimental, lhe trazer "poder, segurança e paixão", a dica é: vá de vermelho.

Outro voto é seguir a "Very Peri", um azul floral dinâmico com um subtom vermelho-violeta, eleito pela Pantone, mundialmente conhecida por seu sistema de cores, como a cor de 2022.

"Very Peri" anima o nosso espírito criativo, explica o Pantone Color Institute, responsável pela criação da nova tonalidade já influenciando produtos da área do design, inovação e criatividade.

Algumas celebridades, como Lady Gaga, na estreia de "House of Gucci", em Londres, a bordo de um longo da grife, desfilaram a tendência antecipadamente ao decorrer deste ano.

Bege Juliette

A campeã da edição 2021 do Big Brother Brasil (BBB) revelou um fato curioso que chamou atenção dos supersticiosos há poucos dias do Ano Novo. Qual a cor da calcinha da virada em 2021? O assunto surgiu em uma postagem feita por Juliette no Instagram e ela respondeu: bege.

Foto: Reprodução/Instagram @juliette

Juliette revelou a cor da lingerie da virada em 2021

Ao Gshow, site de entretenimento da Globo, a cromoterapeuta do Personare Solange Lima esclareceu sobre o significado da cor, que não é isolado. "Por ser uma mistura do marrom, branco e amarelo, o bege carrega a simbologia das três cores", explicou.

Segundo Solange, o primeiro traz a energia da segurança e da estabilidade. Já o amarelo, em seus estudos, representa a prosperidade financeira, além de estimular o foco e a inteligência. Por fim, o branco. "Remete à paz e à tranquilidade", atribui.

"Juliette pode ter intencionado segurança, estabilidade, prosperidade e tranquilidade na virada do ano e, ao usar a lingerie bege, mesmo sem saber do significado da cor, potencializou as suas intenções, que acabaram se concretizando em 2021", comentou a cromoterapeuta ao site.

Calçados e acessórios

Estes itens também valem, como também o que vale é, além de encontrar sintonia com a cor para o momento, ou o casamento de mais de uma delas, pontuado por acessórios ou lingerie, acreditar na força que elas emitem para se sentir enérgico a materializar seus planos de ano novo.

Para quem busca um 2022 com mais harmonia, indica Karen Furtado, stylist, como cor para o calçado, o azul é a cor ideal.

Para tranquilidade, diz, é o menta. "Essa tonalidade é serena e meiga", descreve. O amarelo também pode vir nos pés ou o lilás — mencionado pela consultora de imagem Catarina Cavalcante acima. "Como essa tonalidade (o amarelo) faz um contraste com o look branco, é legal apostar em calçados mais delicados e sem muitas informações, como slide, rasteiras, sandálias e tênis", exemplifica Karen.

"O lilás é uma cor em alta e traz doçura e feminilidade para o look, além de ser a tonalidade ideal para quem quer movimentar a vida amorosa no próximo ano", também referencia para quem não quer passar a virada de rosa ou de vermelho, cores geralmente associadas à amor e paixão.

A última escolha é ir para a beleza, com unhas na cor preferida.

