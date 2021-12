Banda Dire Straits Legacy faz show em Fortaleza em janeiro

A banda Dire Straits Legacy tem um show confirmado em Fortaleza no próximo dia 28 de janeiro. O evento, promovido pela VCI SA, acontecerá na Auê, uma nova casa de shows da capital cearense.

Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da Bilheteria Digital, além de estarem disponíveis para compra nos pontos físicos do Hard Rock Café Fortaleza e da Planet CDs.

Já entre o terceiro e o quarto lote, os valores variam de R$ 160 a R$ 700. O primeiro preço equivale à meia entrada da pista “Money for Nothing”, enquanto o segundo é referente ao camarote “Sultans of Swing”. Ainda há o espaço premium “So Far Away”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento terá capacidade para cinco mil pessoas, com o objetivo de respeitar as normas de segurança para diminuir a disseminação do coronavírus. Também será necessária a apresentação do comprovante de vacina.

A Dire Straits Legacy é um tributo ao grupo de rock britânico Dire Straits, que esteve na ativa entre as décadas de 1970 e 1990. Algumas de suas músicas mais famosas são “Sultans of Swing”, “Walk of Life” e “Telegraph Road”.

A banda atual é formada por alguns músicos que cruzaram com a trajetória do Dire Straits. Há Alan Clark no teclado, Phil Palmer na guitarra, Mel Collins no saxofone, Trevor Horn no baixo, Marco Caviglia na voz e na guitarra, Primiano Dibiase no teclado, Jack Sonni na guitarra e Andry Treacey na bateria.

Na data, eles performarão os maiores sucessos do grupo. Além das canções já citadas, haverá “Solid Rock”, “Expresso Love”, “Setting Me Up”, “Romeo & Juliet”, “Tunnel of Love”, “Private Investigations”, “Why Worry” e outras.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Amazon Prime Video em janeiro: veja lançamentos de séries e filmes

The Rock não voltará a "Velozes e Furiosos" e critica atitude de Vin Diesel

Dire Straits Legacy em Fortaleza

Quando: 28 de janeiro de 2022

Onde: na Auê (avenida Washington Soares, 3171)

Quanto: de R$ 160 a R$ 700 no site da Bilheteria Virtual e nos pontos físicos do Hard Rock Café e da Planet CDs



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags