Luísa Sonza e Vitão reatam relacionamento, afirma colunista

Dezembro é o mês das reconciliações: os artistas Luísa Sonza e Vitão reataram o relacionamento, de acordo com a coluna do jornalista Léo Dias. Segundo informações do colunista, os cantores estão no mesmo condomínio em Florianópolis, capital de Santa Catarina, e devem comemorar o Réveillon juntos.

Relacionamento entre cantores é público desde 2020 (Foto: Divulgação)



O casal, publicamente juntos desde 2020, anunciou o término no último mês de agosto. Desde então, muitos fãs aguardavam uma reaproximação entre os dois. "Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês não imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser bem longe de mim", disse a cantora ao site "Hugo Gloss".



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Luisa Sonza é declarada morta pelo SUS, aponta colunista

Whindersson Nunes diz que abusou de drogas após término com Luísa Sonza

Whindersson anuncia pausa na carreira: "Preciso assimilar"

Ainda segundo Léo Dias, o anúncio da reconciliação não foi oficializado, mas moradores locais reconheceram o condomínio Costão Golf em stories publicados por Luísa Sonza e Vitão.



A autora de "Doce 22" foi vista no show de Vitão no início deste mês e atendeu fãs no camarim, mas fugiu de fotos e se escondeu ao comparecer ao evento.



Tags