Camilo e Sarto parabenizam cearense Giuliano Eriston por vitória no The Voice Brasil

O Governador do Ceará, Camilo Santana (PT), e o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), parabenizaram o cearense Giuliano Eriston, campeão da 10ª edição do programa The Voice Brasil, da TV Globo, na última quinta-feira, 23. O cantor é natural do município de Bela Cruz, na região Norte do Estado, distante cerca de 250 quilômetros da Capital.



"Parabéns ao cearense Giuliano Eriston, que venceu nesta quinta-feira a 10ª temporada do programa The Voice Brasil. Natural de Bela Cruz, o cantor obteve 33,9% dos votos e brilhou na final ao cantar a música “Luz do Sol", de Caetano Veloso. Desejo muito sucesso ao Giuliano e que ele tenha uma brilhante carreira na música brasileira", escreveu Camilo.

Já Sarto desejou “muito sucesso” na carreira e que o cantor continue “encantando as pessoas, levando emoção com sua música”. A cidade de Bela Cruz comemorou a vitória com direito a telão na praça principal.

