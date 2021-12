Morre Beni Borja, primeiro baterista do Kid Abelha

O baterista Beni Borja, de 60 anos, morreu na noite da última quinta-feira, 23. A provável causa da morte foi um infarto.

Carlos Beni Carvalho de Oliveira Borja tornou-se conhecido por ser um dos fundadores e primeiro baterista do grupo de rock nacional Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, nos anos 1980. Antes de ingressar no Kid Abelha, Beni Borja, como ficou conhecido no Brasil, tocava com Leoni na banda Chrisma.

Beni gravou a bateria das músicas “Por que não eu?” e “Pintura íntima”, que se tornaram grandes singles do Kid Abelha. As músicas foram gravadas no primeiro álbum do grupo, “Seu espião”, lançado em 1984. Após a gravação do álbum, Beni resolveu deixar o grupo e seguir outros caminhos, sempre ligado à música.

Beni também foi coautor das músicas “Hoje eu não vou”, “Homem com uma missão” e “Fixação”, outro grande hit da banda carioca.

Beni Borja também ajudou na produção da primeira demo do Biquíni Cavadão com as músicas “Tédio” e “No mundo da lua”, que tiveram boa execução da rádio Fluminense FM, conhecida nos anos 1980 por tocar bandas do pop rock brasileiro que começavam a surgir.

A partir daí, Beni tornou-se empresário e produtor fixo do Biquíni, onde compôs “Vento ventania”, gravada em 1991 no disco ‘Descivilização”.

O cantor e compositor Leoni, com quem montou a banda Chrisma e, em seguida, o Kid Abelha, lamentou a morte do amigo que conhecia desde a época do colégio. "Muito difícil escrever sobre a morte de Beni Borja, amigo que atravessou minha vida comigo, que me acompanhou do ensino fundamental no Colégio Santo Inácio, Rio de Janeiro, até minha carreira solo. São infinitas memórias compartilhadas que agora ficam apenas comigo. É uma parte de mim que se vai".

Em post no Facebook, Leoni lembrou dos momentos que dividiram na carreira musical. "E é uma parte fundamental na construção do que a música significa para mim. Compartilhamos discos e shows pelo Rio. Como fomos a shows! Tocamos juntos na adolescência, bateria e baixo. Também uma dupla de compositores. (...) Beni se afastou da cena, mas nunca deixou de ser a pessoa mais informada sobre música, a que mais se dedicava a pensar sobre o assunto. Sua partida me deixa perplexo e um pouco menos eu".

Outro parceiro de Kid Abelha, George Israel também usou as redes sociais para lamentar a morte de Beni Borja. "Papo bom, amante, antenado e conhecedor de música. Foi baterista do Kid, mas sua especialidade era compor, produzir, pensar. Humor inteligente, um cara doce por trás da cara de mau".

Israel esteve com Beni em junho, quando ouviram juntos o disco - ainda inédito - que o baterista estava preparando para lançar. "Estive com ele em junho e escutamos juntos seu primeiro disco solo que seria lançado no começo de 2022. Está muito bacana! Cantando bem e com ótimas músicas. Fico com pena dele não ter conseguido viver essa nova fase. Beni, obrigado por estar presente no começo do que seria o nosso destino inesperado e sonhado de ser músico e artista. Nossa camaradagem atravessa gerações já que seu filho é amigo do meu e isso me deixa feliz. Vá em paz no caminho de luz e som!"

