Kpop: integrante do BTS, Suga é diagnosticado com Covid-19

O cantor Suga, integrante do grupo de Kpop BTS, foi diagnosticado com Covid-19. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 24, pela Big Hit Music, empresa responsável pelo grupo. “Suga testou positivo durante um teste PCR em sua quarentena voluntária depois de voltar para a Coreia, na terça-feira, 23”, escreveu a empresa em comunicado.

“Ele completou o segundo ciclo vacinal em agosto e não apresenta nenhum sintoma. Ele está em casa, seguindo as orientações das autoridades de saúde”, disse a Big Hit. Suga estava em solos estadunidense desde novembro resolvendo questões pessoais durante as férias do BTS. Segundo a empresa, ele testou negativo para Covid-19 antes de adentrar os Estados Unidos.

“Ele não teve contato com nenhum dos outros integrantes. A empresa coloca a saúde dos artistas em primeiro lugar e vamos fazer o possível para ajudá-lo a se recuperar mais rápido”, finalizou o comunicado. Nascido em 1993, Suga tem 28 anos e faz parte do BTS desde 2013. Além de rapper, ele também atua como compositor e produtor musical.



