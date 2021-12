Festival leva música e dança à Praia do Futuro por 16 dias

Repórter do núcleo de Cultura e Entretenimento do O POVO

A 3ª edição do festival "Pro ano nascer feliz" acontece deste sábado, 25, até 9 de janeiro de 2022, no restô de praia Guarderia Brasil

Com DJ’s, escolas de samba, bandas e dança pelos próximos 16 dias, o restô de praia Guarderia Brasil promove o 3º festival “Pro Ano Nascer Feliz”. A programação especial de Ano Novo acontece deste sábado, 25, até 9 de janeiro de 2022, sempre das 10h às 19 horas. Durante o festival, a casa estará decorada com fitinhas que simbolizam desejos para o próximo ano, como esperança, dinheiro, sexo e mais.

Além de performances de dança, estão entre as atrações: os DJs Barrocas, Lolly e Fill; Escola de Samba Camarões do Vila; Andread Jó; Marília Lima; Vinny Fist; André Luã; David Ávila; Stefano Marques’ Band.

O local funciona seguindo os protocolos sanitários contra a pandemia da Covid-19, como uso obrigatório de máscaras e conferência do Certificado Nacional de Vacinação com duas doses, emitido por meio do aplicativo Ceará App ou pela plataforma Conecte SUS. O público também deve apresentar documento oficial com foto.

“Pro Ano Nascer Feliz” tem como referência a canção “Pro Dia Nascer Feliz”, da banda de rock nacional Barão Vermelho — precursora do movimento que veio a se chamar “BRock”. Cada dia da programação, inclusive, tem como tema central versos da música. Na abertura deste sábado, 25, por exemplo, a temática é “Só para exercitar”. Já na segunda-feira, 27, tem a festa “Fazendo Fita” (daí toda a ambientação do restô com as fitinhas coloridas). Em 1º de janeiro de 2022, o impulso para o novo ciclo: “Agora vão 'bora”.

O festival acontece desde 2018 na Guarderia. Por conta da pandemia da Covid-19, a programação não aconteceu em 2020. Segundo Rubens Barrocas, sócio-proprietário do restô, este é um momento de celebração.

Culinária atlântica

A Guarderia Brasil renovou seu cardápio recentemente. No menu do chef Adson Diniz, há novas entradas e pratos individuais da culinária atlântica, com opções sem glúten e sem lactose. Entre as novidades, está o Ceviche Siará, com camarão e pimentões coloridos, cebola roxa, suco de limão siciliano, vinagre, azeite de oliva (à base de crustáceos, sem glúten e sem lactose).

Festival “Pro Ano Nascer Feliz”

Quando: de sábado, 25, até 9 de janeiro de 2022

Onde: Guarderia Brasil (av. Clóvis Arrais Maia, 4451 - Praia do Futuro)

Mais info: @guarderiabrasiloficial



