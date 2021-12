Iniciativas investem em eventos privados para Réveillon; veja opções

Segundo decreto imposto pelo Governo do Ceará, festas seguem com limite de cinco mil pessoas para lugares abertos. O público deve apresentar passaporte de vacinação

A virada do ano de 2020 para 2021 esteve repleta de questionamentos. A festa, comumente celebrada entre amigos e familiares, de repente se tornou reclusa e íntima. A contagem regressiva trazia a incerteza: será que a normalidade poderá ser retomada nos meses que estão por vir? O cronograma de imunização contra o coronavírus, iniciado em janeiro deste ano, possibilitou o retorno gradual das atividades e sinalizou a oportunidade do regresso às tradições festivas para este 31 de dezembro.

No Ceará, segundo decreto estadual, não haverá a tradicional festa pública de Ano Novo na Praia de Iracema, em Fortaleza, e os eventos privados devem ter limite de cinco mil pessoas para lugares abertos e 2,5 mil para ambientes fechados. Todos, contudo, necessitam obedecer os protocolos sanitários e exigir o passaporte de vacinação na entrada do público. Após a decisão, empreendimentos privados, como clubes e resorts, investem em atrações para as festas temáticas, confira opções:

Marina Park

Na 29ª edição do Réveillon do Marina Park, é possível adquirir ingressos individuais (R$ 700), além das mesas, cujas entradas começam a partir de R$ 1.400 por pessoa. Entre os serviços, estão garantidos o open bar (consumo livre e gratuito de bebidas) para a área individual e o adicional de buffet completo - com carnes, frutos do mar e acompanhamentos - para os integrantes das mesas. O evento terá como atrações principais os cantores Wesley Safadão, Tarcísio do Acordeon, Eric Land e Matheus e Kauan. A festa, com início previsto para às 21 horas, também terá estrutura ao ar livre, com vista para o mar e queima de fogos.

Quando: 31 de dezembro, a partir das 21 horas

Onde: avenida Presidente Castelo Branco, 400

Quanto: Ingressos a partir de R$ 700

Ingressos disponíveis no site.

Golf Ville

Para quem deseja amanhecer na praia no primeiro dia de 2022, a festa do resort Golf Ville pode ser uma boa opção. Com comemoração situada no Porto das Dunas, a 28 quilômetros da capital cearense, a música ficará por conta do forró de Xand Avião, o piseiro de Felipe Amorim, o pagode da banda Menos é Mais e o sertanejo de Diego Facó. O espaço está dividido em dois setores (Praia e Porto) e os ingressos começam no valor de R$ 680 por pessoa. Pelo preço está incluso open bar, jantar e a entrada gratuita de crianças de 0 a 7 anos. Crianças com idade entre 8 e 12 anos têm desconto de 50%.

Quando: 31 de dezembro, a partir das 22 horas

Onde: avenida Oceano Índico, 255 - Porto Das Dunas, Aquiraz

Quanto: A partir de R$ 650 mulheres e R$ 690 para homens



Mais informações: (85) 981868707

Ingressos disponíveis no Ingressando e nas lojas Laser Clínica do shopping Benfica, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy.

Iate Clube

Já o Réveillon "Velas do Mucuripe", realizado pelo Iate Clube Fortaleza, terá a participação da banda Os Transacionais, da dupla Fran e Diego, e do DJ Eduardo Valença. Os preços promocionais incluem mesas de 4 e 6 lugares, com valores a partir de R$ 2.000 e 3.000, respectivamente. O pagamento pode ser feito à vista, no cartão de débito ou no crédito com parcelas de até três vezes sem juros. O local oferece, ainda, show pirotécnico, jantar completo, open bar e espaço kids.

Quando: 31 de dezembro

Onde: Av. Vicente de Castro, 4813.

Quanto: Ingressos individuais a partir de R$ 2.000

Mais informações: (85) 3032.0791 ou (85) 99911.0367

Colosso Fortaleza

As atrações da tradicional festa de Ano Novo do Colosso integram o projeto “Sax in The House”, com DJ Marcinho, Bruno Hedy e São Dois. Os artistas irão tocar os maiores sucessos do pop, samba e eletrônica. Os valores das entradas variam entre R$ 390 (meia feminino) e R$ 640 (inteira masculino). Com o ingresso, o cliente pode ter direito a open bar, open food - degustação gratuita do cardápio da casa -, show pirotécnico e acesso ao espaço Lake Lounge e Zen.

Quando: 31 de dezembro, a partir das 21 horas

Onde: avenida Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz

Quanto: Ingressos a partir de R$ 390

Ingressos disponíveis no eFolia.

Hard Rock

Neste ano, o Hard Rock Café promove seu primeiro Réveillon com rock ao som de Fets Dômino e Vinny First. Com cinco horas ininterruptas de programação, as vendas dos ingressos iniciam por R$ 550, preço que varia de acordo com a mesa escolhida. Dentro do valor está incluso open bar e menu especial com criações exclusivas dos chefs da casa, como camarão regado com champanhe e maçã verde.

Réveillon do Hard Rock Fortaleza terá menu exclusivo (Foto: Divulgação / NILTON NOVAES)



Quando: 31 de dezembro, das 20 às 02 horas

Onde: rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu

Quanto: Ingressos a partir de R$ 550

Ingressos disponíveis pelo Ingressando ou na Rock Shop, localizada no Hard Rock Café Fortaleza.

Réveillon Itacaré

Já a paisagem paradisíaca da praia de Icaraí de Amontada, localizada a 2000 km de Fortaleza, recebe o Réveillon Segredos, projeto que traz programação exclusiva entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro. Além das atrações musicais, que envolvem axé, house, deep house e disco, o público também poderá participar de atividades que incluem esportes como vôlei e kitesurf. "A gente quer levar um público que já viaja para Réveillon no Nordeste e elevar para conhecer uma região diferente, como o litoral oeste do Ceará", explica o empresário e organizador Carlinhos de Oliveira.

Quando: de 26 de dezembro a 02 de janeiro

Onde: Praia de Icaraí de Amontada

Quanto: A partir de R$ 500 por pessoa

Programação completa e ingressos disponíveis no Ingresse.

Reveillon VilaJeri

Primeira edição do VilaJeri terá nomes como Jorge e Mateus (Foto: Divulgação )



A vila de Jericoacara, localizada a 300 quilômetros de Fortaleza, recebe a primeira edição da festa VilaJeri no dia 31 de dezembro. O evento conta com sete dias - pré e pós da virada - entre as datas de 26 a 02 de janeiro. Entre as atrações, estão Jorge e Mateus, Thiaguinho, Vintage Culture, Dennis DJ e mais. As apresentações musicais serão divididas em duas arenas. A programação começa no domingo, 26, às 16 horas, com o DJ Vintage Culture e segue nos demais dias.

Quando: do dia 26 de dezembro a 02 de janeiro

Onde: Na praia de Jericoacoara

Quanto: Ingressos a partir de R$ 3.400 para os cinco dias de festa

Programação completa e ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

