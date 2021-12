Especial Roberto Carlos será exibido nesta quarta, 22, na TV Globo

O Especial de fim de ano do cantor Roberto Carlos será exibido na TV Globo nesta quarta-feira, 22 de dezembro, com participação de Ivete Sangalo, Sandy, Fafá de Belém, entre outros artistas. Em 2020, o show do cantor em Jerusalém foi reprisado, por conta da pandemia de Covid-19.

"Esperei o ano inteiro por este reencontro. Que saudades que eu estava!", disse Roberto Carlos, que este ano completou seus 80 anos, em nota. O programa é uma tradição da TV brasileira desde a metade dos anos 1970 e será exibido logo após a novela "Um Lugar ao Sol", às 22h20min desta quarta-feira, 22.

Gravado nos Estúdios Globo, o especial teve direção artística de LP Simonetti. "Será um momento de celebração e emoção com os reencontros. Todos estavam na mesma sintonia, emocionados e estarem juntos. Eu sempre me impressiono com o impacto que o Roberto causa, não apenas com seu público, mas com os artistas quando eles sobem no palco", afirma o diretor.



Os artistas que participam do programa são Ivete Sangalo, Sandy, Fafá de Belém, Erasmo Carlos, Wanderléia, Zeca Pagodinho e Jota Quest.

