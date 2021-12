Ellen Pompeo revela desejo de encerrar "Grey's Anatomy"

Há quase duas décadas no mesmo papel, a atriz revelou seus esforços para convencer equipe de finalizar a série

No ar desde 2005, "Grey's Anatomy" chegou a sua 18ª temporada e embora seja uma série muito aclamada pelos fãs, nem a protagonista Ellen Pompeo aguenta mais a infinidade de temporadas. A atriz interpreta Meredith Grey há quase duas décadas e revelou à revista Insider que gostaria que a série acabasse.

"Eu estou tentando me concentrar em convencer todo mundo de que precisa terminar", declarou, mas conta que seus esforços não estão dando muito certo. "Eu sinto que sou a ingênua que fica perguntando: 'Mas qual vai ser a história que vamos contar?'. E todo mundo fica tipo: 'Quem liga, Ellen? Estamos ganhando um gazilhão de dólares'", explica.

Sobre o assunto Camila Queiroz pode voltar em Verdades Secretas 3, mas Globo impõe condição

Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo na terça, 21/12

Whindersson anuncia pausa na carreira: "Preciso assimilar"

Lenine anuncia show em Fortaleza em maio de 2022

Cineasta e jornalista Arnaldo Jabor segue internado após AVC

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aos 52 anos, Ellen disse anteriormente quais são seus planos após o fim da série. Ao participar do podcast Ladies First with Laura Brown, ela declarou que gostaria de dar uma pausa na carreira de atriz. "Não estou dizendo que não vou atuar nunca mais, talvez eu o faça, mas não estou super animada para continuar tendo uma carreira na atuação. Eu estou mais empreendedora nesse momento. Estou animada para investir e abrir meus negócios. É uma área em que eu gostaria de crescer, usar a mente de outras formas", explicou.

Em uma entrevista em outubro, ela chegou a afirmar que, se seguisse a carreira de atriz, não pretendia ir para o cinema, e sim continuar na TV e no streaming. "Antes, estando na TV por tanto tempo, você estaria condenado. Hoje, porém, esse não é mais o caso. Então, provavelmente, não faria filmes em si, mas alguns streamings de televisão", disse.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags