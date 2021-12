Camila Queiroz pode voltar em Verdades Secretas 3, mas Globo impõe condição

A Globo estaria aberta a ter Camila Queiroz de volta ao elenco em “Verdades Secretas 3”. Entretanto, a emissora de televisão impôs a condição de que a atriz negociasse diretamente com a empresa, sem interferências de seu empresário, Ricardo Garcia. As informações são do portal “Notícias da TV”.

O representante trabalha com a atriz há seis anos, mas ele seria apontado como o principal culpado nos desacordos entre a artista e a Globo. De acordo com o “Notícias da TV”, ele seria considerado alguém sem habilidade para negociar contratos.

O portal também apontou que Camila Queiroz tem um bom relacionamento com os criadores da novela, Amora Mautner e Walcyr Carrasco. Apesar disso, ela saiu durante as gravações da segunda temporada porque ambas as partes não chegaram a um acordo contratual.

A relação estremecida entre a Globo e a atriz se tornou pública em novembro deste ano, quando a emissora anunciou a saída dela de “Verdades Secretas 2”. “Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, indicou a empresa.

Na época, ela se defendeu em suas redes sociais por meio de nota: “Esclarece a atriz que, quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o início das gravações”.

“Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final que havia sido combinado desde o projeto, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo”, continuou no texto.



