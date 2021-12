Com Kristen Stewart, "Spencer" ganha nova data de lançamento no Brasil

Após passar alguns meses com data de lançamento indefinida, o filme “Spencer” chegará às salas de cinema brasileiras no dia 3 de fevereiro de 2022. Longa-metragem é protagonizado por Kristen Stewart (“Crepúsculo”) e mostra um fim de semana na vida da princesa Diana.

A obra audiovisual, dirigida pelo chileno Pablo Larrain, ficcionaliza o período em que Lady Di decide terminar seu casamento com príncipe Charles. Os eventos ocorrem em um fim de semana de 1991, quando os familiares estão reunidos para o Natal em Sandringham House, em Norfolk.

A relação entre a princesa e seu marido esfriou há muito tempo. Por causa disso, os dois são perseguidos por rumores de divórcio. Para manter as aparências, permanecem juntos durante os eventos natalinos, mas as situações sairão do controle.

O título da produção faz referência ao sobrenome de batismo dela, Spencer, para simbolizar a ruptura entre ela e a realeza britânica. No elenco, ainda estão Timothy Spall, Jack Farthing, Sean Harris, Sally Hawkins e Amy Manson no elenco.

Com “Spencer”, Kristen Stewart se torna uma das grandes apostas para o Oscar de 2022. O filme também é uma das promessas para o evento, considerado um dos maiores do cinema mundial.



