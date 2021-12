Exposição "Um Encontro" reúne artistas e seus olhares sobre arte no Mauc

A exposição “Um Encontro” traz a arte — e o público — de volta ao ambiente presencial do museu após o período de isolamento devido à pandemia de Covid-19. Com obras de Emília Porto, Vando Figueiredo, Mano Alencar e A. Rocha, a mostra reúne diferentes peças no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) até o dia 23 desse mês.



Os quatro artistas compartilham do gosto pela experimentação na arte desde quando se encontraram pela primeira vez na década de 1990, no Espaço Soho de Artes Visuais, fundado por Emília Porto em Fortaleza. Naquele espaço ocorriam cursos, exposições e atividades diversas que o transformaram em um centro cultural da Cidade nos anos 90. Da aproximação por meio das artes visuais, nasceu o Grupo Soho, composto pelos artistas da exposição.



O primeiro encontro e o reencontro pós-pandemia são o tema dessa exposição que traz obras feitas no isolamento, momento em que muitas pessoas recorreram à arte para recriar as conexões que não poderiam acontecer ao vivo. Em “Um Encontro”, essas conexões humanas são retomadas de modo presencial no Mauc.



“O nome da exposição, ‘Um Encontro’, é por causa do período em que os artistas se encontraram no grupo Soho e do reencontro que essa exposição proporciona aos quatro artistas. A proposta é trazer a memória do passado e reunir todo mundo de novo, celebrando o encontro presencial pós-pandemia e a produção em um período em que eles precisam se mostrar de novo para a cidade”, afirma Luciana Eloy, curadora da exposição e pesquisadora em artes visuais.

O amor pela arte é o que une os quatro artistas da exposição, mas cada um possui o seu próprio estilo e inspirações nas artes visuais. Emília Porto também foi a pioneira na técnica de escultura em cerâmica na Cidade. A sua produção inclui obras de cerâmica, como o busto intitulado de “Meu Amor”, e várias pinturas retratando São Francisco, o santo mais popular do Brasil. A particularidade de sua arte é a invenção ao criar novas representações do santo, como as que podem ser conferidas na exposição.



“A artista expressa a figura humana sem preocupação com o realismo, usando a sua imaginação para dar ao santo feições e símbolos em mais de 30 telas”, diz a curadora Luciana.

Já Vando Figueiredo adota uma temática completamente diferente de Emília ao retratar as musas do mundo pop e as figuras femininas que vê durante suas viagens. A criação mais marcante da sua exposição é feita de recortes de revista organizados para compor a imagem da famosa cantora Amy Winehouse.



Mano Alencar se distancia ainda mais das temáticas dos outros ao usar da abstração em suas obras. Com pinceladas coloridas, paisagens de seus percursos de bicicleta e elementos da cidade de Fortaleza, o artista mistura a infantilidade nos traços com a cena urbana em suas obras.

A. Rocha escolheu a sua própria trajetória de vida para servir de inspiração artística. Sua infância no sertão e o trabalho com casas de taipa influenciaram o artista a escolher materiais típicos da região para criar as suas obras. Assim, ele usa de serragem, areia e outros elementos da natureza em sua arte marcada pela textura.

“Ele (A. Rocha) produziu a maior obra da exposição, com cinco metros de altura, ao ‘abraçar’ com um pano a árvore baobá centenária do Mini Museu Firmeza. As suas obras têm muita textura e são feitas com técnicas inventadas, afinal ele gosta de inventar novas possibilidades de pintura”, relata a curadora em entrevista para O POVO.

Ao reunir os integrantes do antigo grupo Soho e proporcionar um segundo encontro a esses artistas, a exposição ressalta a invenção e a experimentação como elemento essencial à arte.

Exposição “Um Encontro”

Onde: Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (avenida da Universidade, 2854 - Benfica, Fortaleza, Ceará)

Quando: até o dia 23 de dezembro, de segunda à sexta das 08h às 17 horas)

Gratuito

Mais informações: no perfil do Instagram @museudeartedaufc

