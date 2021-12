Lady Gaga e Bruno Mars podem fazer shows no VillaMix 2022, afirma colunista

De acordo com o colunista Leo Dias, do portal "Metrópoles", os cantores Lady Gaga e Bruno Mars são cotados para a próxima edição do VillaMix

O VillaMix surgiu há uma década como um festival para celebrar a música sertaneja. Após alguns anos, o evento começou a trazer outros gêneros musicais, além de atrações internacionais.

Nesta perspectiva, a edição de 2022 talvez tenha a presença de Bruno Mars e Lady Gaga, segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, do portal “Metrópoles”.

De acordo com ele, a organização está no processo de negociação com os dois artistas. Ainda não há, entretanto, atrações confirmadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leo Dias comenta que o VillaMix do próximo ano acontecerá apenas em Goiânia - capital de Goiás e lugar de origem do festival. Em edições passadas, houve apresentações em outras cidades brasileiras.

A ideia também seria realizar três dias de show dedicados a ritmos distintos. No primeiro dia, haverá música eletrônica; no segundo, pop; e no terceiro, sertanejo. Essas mudanças são parte de um acordo entre os idealizadores do festival.

O VillaMix recebeu alguns nomes internacionais em eventos anteriores. Já ocorreram apresentações de Maroon 5, Demi Lovato, Nick Jonas, Shawn Mendes, Liam Payne, J Balvin e Fifth Harmony.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Rock in Rio 2022 confirma Green Day, Avril Lavigne e Capital Inicial

Fagner prepara álbum de inéditas e homenagem a Belchior

12 músicas para o fim de semana; de Marília Mendonça a Juliette

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags