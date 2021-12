Elizabeth Savalla é demitida da Globo após 47 anos na emissora

A atriz Elizabeth Savalla, de 67 anos, não terá seu contrato renovado com a emissora TV Globo, segundo informações da revista Veja divulgadas hoje, sexta-feira, 17. Com 47 anos de história na empresa, ela será a próxima veterana a sair da Globo, se juntando a uma lista que já inclui Faustão, Lázaro Ramos, Tiago Leifert, Renato Aragão e Ingrid Guimarães, entre outros.

Elizabeth integra o corpo de atuação da Globo desde 1975, quando participou da novela “Gabriela”, interpretando a personagem Malvina. Alguns de seus papéis mais memoráveis foram em títulos como “O Astro” (1977), “Quatro por Quatro” (1994) e “Alma Gêmea” (2005). Até maio de 2022, ela está no ar como a matriarca Nedda na novela das sete “Quanto Mais Vida, Melhor!”

Elizabeth Savalla revela ter tido toxoplasmose na adolescência

A atriz revelou que seu diagnóstico de toxoplasmose ocorreu antes de engravidar do primeiro filho e que isso a impedia de gerar uma criança. O tratamento começou quando ela tinha 12 anos e durou seis anos, segundo contou em entrevista dada em setembro ao podcast “Novela das 9”. A toxoplasmose é uma doença infecciosa de tratamento obrigatório, que pode afetar diferentes órgãos e comprometer coordenação motora, visão e audição, além de poder causar convulsões.

“Era muito barra pesada naquela época. Era com sulfa [um tipo de antibiótico], muita sulfa. Uma loucura. Eu fui abençoada, sou uma pessoa de muita sorte. Algumas pessoas ficavam com problemas muito sérios na vista. Eu só vim a usar óculos com 54 anos por questão de vista cansada mesmo. Então, sou uma pessoa com muita sorte mesmo”, contou.

Anos depois, sua primeira gravidez a surpreendeu. “Fui no médico correndo, e ele fez o exame: eu estava grávida mesmo e não tinha mais toxoplasmose. Consegui ser mãe de quatro pessoas super saudáveis, e uma das coisas da doença era essa: não poder ficar grávida porque abortaria ou poderia nascer uma criança com algum problema. Foi um grande presente que eu recebi da vida”, explicou a atriz.

“Ser mãe era um sonho muito sério. É uma coisa muito forte na minha vida e, para mim, foi muito legal. Quando você pode, escolhe se quer ou não. Quando não pode, aí é que você quer, porque o ser humano é desse jeito. Eu tive sorte, porque tive filhos maravilhosos. Era missão ter esses quatro homens, quatro pessoas especiais. Antes de filhos, eles são seres humanos muito especiais”, finalizou.

Com informações de Veja e Spin Off



