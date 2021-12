Membros do Clube da Esquina aparecem em foto 50 anos depois

Após cinco décadas, os criadores do Clube da Esquina Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes aparecem juntos em foto inédita, compartilhada por Augusto Nascimento, filho de Milton, que também participou do registro. O grupo surgiu na década de 1960, trazendo uma sonoridade inovadora ao fundir Bossa Nova com elementos do jazz, do rock, música erudita e música hispânica.

"Há 50 anos atrás esses três estavam gravando o Clube da Esquina. Hoje eu tenho a sorte gigante de ser empresário do meu pai e do Beto Guedes, e de ajudar, de alguma forma, a dar sequência nessa história tão linda. Queria que todos os dias de trabalho fossem assim", escreveu Augusto ao publicar a imagem.

O movimento surgiu a partir da amizade de Milton com os irmãos Borges em Belo Horizonte, Minas Gerais. O grupo chegou a lançar o disco Clube da Esquina (1972) e Clube da Esquina II (1978), além de outros diversos trabalhos que são ligados ao movimento.

Aos 79 anos, Milton Nascimento está gravando um especial em Juiz de Fora, Minas Gerais. A produção irá retratar sua carreira e está prevista para ser lançada no ano que vem, marcando os 80 anos de Bituca.

