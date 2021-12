Pabllo Vittar reafirma apoio a Lula: "Se Deus quiser, estarei na posse"

A cantora e compositora Pabllo Vittar é uma das artistas brasileiras que se posicionam politicamente em apoio ao PT e ao ex-presidente Lula. Ela, inclusive, foi alvo de várias informações falsas e ataques de ódio na internet durante as eleições de 2018.

Com a proximidade das campanhas eleitorais para a presidência no próximo ano, a cantora voltou a falar sobre o assunto em entrevista para o Splash, do Uol. “Sem dúvidas, (os ataques) vão acontecer porque o governo usa disso como arma para se promover. Mas não tenho medo, porque ano que vem é Lula. Estou muito feliz que a gente vai sair desse buraco infernal”, celebra.

De acordo com ela, os profissionais das artes precisam se posicionar. “É a influência do bem contra o mal. Se Deus quiser, estarei na posse do Lula. Quero receber o convite formal! Cantarei com um belo vestido vermelho”, diz.

Ela ainda relata sobre a influência que o período de Lula na presidência teve em sua trajetória pessoal. “Ele não sabe, mas fez parte da minha infância e da minha vida. Cresci com Bolsa Família, no MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), projetos que ele proporcionou. É uma referência para mim. Acredito muito na mudança que ele pode trazer, com muita fé e sabedoria”.



