Corredor Cultural Benfica retorna às atividades presenciais no domingo, 12

Após dois anos sem atividades por causa das medidas de isolamento social provocadas pelo coronavírus, o Corredor Cultural Benfica retorna com ações presenciais neste domingo, 12 de dezembro. O evento acontecerá de maneira diurna, das 8h às 14 horas, em trecho da avenida da Universidade.

No palco principal, a abertura da série de shows ficará por conta dos contadores de história Izabela Wegia e Weillington Fonseca, do grupo “Zepelim Arte para a Infância”. Eles unirão música e teatro para apresentar o espetáculo “Se esse cajueiro falasse”.

Também haverá apresentação da Orquestra Popular do Nordeste, com participação do cantor Marcus Caffé. Os artistas realizarão o concerto “Canto da Jandaia”, que reúne composições de Ramos Cotôco, Alberto Nepomuceno e Branca Bilhar.

Ainda ocorrerá um show do Quinteto de Metais da Universidade Federal do Ceará (UFC), sob regência do professor Leandro Serafim. O projeto é realizado por estudantes do curso de Licenciatura em Música da UFC.

Na área “Lazer nos Jardins”, crianças poderão aproveitar um espaço lúdico, que conta com camas-elásticas, parquinho, pintura facial e outras brincadeiras. Ainda no ambiente, haverá a venda de produtos das artesãs cadastradas no projeto Enel Compartilha Empreendedorismo e de insumos orgânicos na Feira da Reforma Agrária, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terrar (MST).

Já no estacionamento do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc), os músicos DJ Bruna Queiroz & Maestro Mecânico e Samuel Rocha Quinteto se apresentarão. No lugar, ocorrerá a feira gastronômica com empreendedores da região.

Corredor Cultural Benfica

Quando: domingo, 12 de dezembro

Onde: no entorno da reitoria da Universidade Federal do Ceará (avenida da Universidade, 2853 – Benfica)

Mais informações: no perfil do Instagram @corredorculturalbenfica



