Lives de sexta, 03 de dezembro (03/12): Festival da Música, Pitty e mais

Confira as lives, transmissões ao vivo via redes sociais, programadas para hoje, sexta-feira, 03 de dezembro (03/12), de artistas do Brasil. Abaixo está a programação das lives de cada artista ou grupo, com hora e local da transmissão.

Lives de hoje, sexta, 03 de dezembro (03/12)

Sob demanda: Espetáculo de teatro "Onde Está Liz dos Santos?", até 30/12

Onde: YouTube

12 horas: Pitty

Onde: em seu canal na Twitch

15 horas: Música: Bienal Percussiva

Onde: YouTube

19 horas: Festival da Música de Fortaleza (2º dia de semifinal)

Onde: YouTube

19 horas: Festival Feira Preta: II Encontro internacional afro-feminismos de Abya Yala: tecnologias ancestrais da diáspora

Onde: site do festival

19h30min: Apresentações de seleção para o Laboratório de Música do Porto Iracema das Artes

Onde: YouTube

