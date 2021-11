Fortaleza não tem festa de Réveillon pública desde 2020; relembre a última

O último evento de grande porte realizado de forma pública foi em 2019, na virada para o ano de 2020, no Aterro da Praia de Iracema. O primeiro show de 2020 foi do carioca Jorge Ben Jor e a queima de fogos durou cerca de 12 minutos. Relembre o último Réveillon público de Fortaleza

Com a confirmação de que a Prefeitura de Fortaleza não realizará a festa pública de Réveillon no fim deste ano, a Capital passa para o seu segundo ano consecutivo sem comemorações públicas na virada do ano. Entre os anos de 2020 e 2021, também não houve festas: o último evento de grande porte realizado de forma pública foi em 2019, na virada para o ano de 2020, no Aterro da Praia de Iracema.

O prefeito Sarto (PDT) anunciou a decisão acerca do Réveillon de 2021 neste sábado, 27, nas redes sociais. Ele considera a vacinação na Capital satisfatória, mas o aumento dos casos identificados em alguns países foi um dos motivos para o recuo na comemoração deste ano. Fortaleza costuma ser bastante procurada dentre os destinos turísticos no fim do ano, incluso para as comemorações de Réveillon no Aterro da Praia de Iracema.

O POVO relembra como foi a última festa de Réveillon pública na capital cearense. Confira:

Réveillon de 2020: quais foram as atrações?

O evento começou às 16h30min e os shows foram até o amanhecer do dia 1º de janeiro. O público que prestigiou a festa de 2019 para 2020 escutou uma variação de estilos que iam do forró ao eletrônico em um só evento. O primeiro show de 2020 foi de Jorge Ben Jor.

Dentre as atrações nacionais, estiveram presentes os cantores Fagner, o DJ Alok, a dupla sertaneja Matheus e Kauan e o cantor Nando Reis. As irmãs Simone e Simaria e as bandas Mastruz com Leite, Calcinha Preta e Limão com Mel também celebraram a virada do ano na Capital cearense.

Marcus Café, Chambinho do Arcodeon, Jonnas Alves, Ludmila Amaral, Waldonys, Paulo José, Roberta Fiúza, Marcos Lessa e o apresentador Falcão também foram as atrações do ano. Dentre as novidades do evento, esteve o Palco Fortaleza, que trouxe repertórios autorais que iam do reggae ao rap. O espaço vai contou com as bandas: Coletivo de DJ's Rebel Women, DJ Priscilla Delgado, grupo Na Quebrada do Coco, banda Ghetto Roots, Luiza Nobel e Getúlio Abelha, com apresentação da Mulher Barbada.

Réveillon de 2020: queima de fogos

O teste da queima de fogos durou três minutos, nove a menos do que o esperado para o dia 31, e reuniu uma plateia para acompanhar à época. A queima de fogos começou por volta das 19h20min da segunda-feira, 30 de dezembro. Clique aqui para ver o vídeo do teste da queima de fogos ou confira no player abaixo:

A queima de fogos do dia 31 de dezembro durou cerca de 12 minutos e custou pouco mais de R$ 1,2 milhão para os cofres públicos do Município. O show pirotécnico, com 13 pontos de disparo simultâneo, contou com a sincronia de um conjunto de músicas. O valor correspondeu a cerca de R$ 104 mil por minuto. Veja as músicas tocadas durante a queima de fogos em Fortaleza no Réveillon de 2020:

1º - Rainbow - Beethoven

2º – Summer (Remix) – Calvin Harris

3º – 2002 Fifa World Cup Official Anthem

4º – Final Countdown - Europe

5º – Maria Callas – Carmen Prelude

6º – Waiting for Love - Avicii

7º – Reflections Of Earth - Illuminations

8º - Lovers On The Sun – David Guetta

9º- Voices - Vangelis

Réveillon 2021: como foi?

O Réveillon de 2021 em Fortaleza não teve queima de fogos e não teve festa pública no aterro da Praia de Iracema. No dia 17 de dezembro de 2021, o governador Camilo Santana (PT) informou pela primeira vez que o aterro da Praia de Iracema seria fechado para evitar aglomerações e a infecção do coronavírus no Ceará.

Mesmo com o Aterro da Praia de Iracema fechado e o acesso ao mar bloqueado, muitas pessoas passaram a virada de ano no calçadão da Beira Mar em Fortaleza. Na hora da virada, sirenes dos carros do Corpo de Bombeiros que estavam monitorando o local foram ligadas para saudar o início do novo ano.

Réveillon 2022: como vai ser?

O Réveillon 2022 no Ceará não terá "grandes festas" públicas. Decisão foi repercutida por Camilo Santana após reunião do comitê que delibera sobre os decretos sanitários. Quanto ao Ano Novo, as festas em locais abertos deverão ter no máximo cinco mil pessoas e em ambientes fechados, 2.500 pessoas. Medidas serão válidas a partir do dia 16 de dezembro. Segundo Camilo, as restrições também devem "seguir no mesmo rumo" com relação ao Carnaval de 2022.

O governador já se manifestou contra as festividades em plena pandemia anteriormente. Em publicação no Twitter e no Facebook, o petista escreveu que festas do tipo precisam de um "absoluto controle, com todas as pessoas comprovadamente vacinadas", além de afirmar que onde não houver controle, não pode haver festa.

