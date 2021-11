Stephen Sondheim, um dos grandes nomes da Broadway, morre aos 91 anos

O compositor e letrista estadunidense Stephen Sondheim, responsável por musicais como "Into The Woods" e "Gypsy", morreu nesta sexta-feira, 26

Stephen Sondheim, um dos grandes nomes da Broadway, morreu nesta sexta-feira, 26, aos 91 anos. A causa de morte ainda não foi confirmada, segundo o jornal estadunidense “The New York Times”.

O compositor era um dos profissionais mais respeitados dos musicais internacionais. Ele foi o letrista de “Amor, Sublime Amor” (1957), que conta a história de um casal de gangues rivais de Nova York que tenta superar as adversidades para permanecer juntos.

A obra, inclusive, foi adaptada por Steven Spielberg para os cinemas e estreará comercialmente no dia 10 de dezembro. Já havia outra adaptação homônima de 1961.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Stephen Sondheim também foi responsável por outros espetáculos, como “Gypsy” (1959), “Follies” (1971), “Pacific Overtures” (1976), “Sweeney Todd” (1979) e “Into The Woods” (1987).

Durante sua carreira, tornou-se um dos artistas mais conhecidos do teatro musical. Ele recebeu seis Tony Awards, maior premiação de espetáculos teatrais dos Estados Unidos. Também ganhou categorias do Grammy, do Oscar e do Prêmio Pulitzer.



Recentemente, uma das novas produções da Netflix cruza sua trajetória: “Tick, Tick… Boom”. O longa-metragem, protagonizado por Andrew Garfield, é baseada na história autobiográfica de Jonathan Larson (1960 - 1996), criador de “Rent”. O filme mostra que, antes de Larson se consagrar como um dos grandes nomes da Broadway, Sondheim foi o que primeiro acreditou em sua história.

Homenagens

Nas redes sociais, várias pessoas prestaram suas homenagens. “De vez em quando, aparece alguém que muda fundamentalmente uma forma de arte inteira. Stephen Sondheim foi um deles. Enquanto milhões de pessoas choram sua morte, também quero expressar minha gratidão por tudo que ele me deu e muito mais”, escreveu o ator Hugh Jackman, que protagonizou o musical “O Rei do Show”.

O escritor Neil Gaiman compartilhou a experiência que teve com o letrista. “Ele me escreveu uma carta de permissão maravilhosa para usar em ‘Old Friends’, em American Gods. Evitei conhecê-lo (falhei apenas uma vez) e recusei o jantar porque não tinha muitos heróis. Agora tenho um a menos. Muito obrigado Stephen Sondheim”, agradeceu.

A atriz Anna Kendrick também disse: “Eu estava conversando com alguém algumas noites atrás sobre como é divertido (e difícil) cantar Stephen Sondheim. Executar seu trabalho tem sido um dos maiores privilégios de minha carreira. Uma perda devastadora”.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags