Próximos filmes da Disney vão estrear primeiro nos cinemas

O Cinema do Dragão disponibiliza cinco ações culturais para públicos diferentes durante o fim de semana. Neste sábado, 11, haverá a oficina on-line “Meu rosto tem mais de dois lados”, mediada pelos arte-educadores Andrea Dalveroni e Antonio Jarbas.

Os dois convidam o público a conhecer a construção do autorretrato “Os Banhistas”, de autoria do artista Hélio Rôla. O cearense está com a exposição “Um Atlas Para Hélio Rôla” aberta para visitações presenciais no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC Dragão).

Na mesma data, haverá a exibição única do filme “Divinas Divas” (2016), dirigido por Leandra Leal. O longa-metragem, que será transmitido no Cinema do Dragão com objetivo de celebrar os oito anos do espaço cultural, destaca a primeira geração de artistas travestis do Brasil.

Já no domingo, 12, as crianças poderão aproveitar a oficina virtual "Mestras são elas: a palhaçaria-raiz das crianças", com o arte-educador Neto Holanda. O conteúdo, indicado para pessoas a partir de oito anos, ensina os princípios básicos da palhaçaria.

Os eventos do fim de semana finalizam com “Pacarrete”, do cearense Allan Deberton, disponível também na sala do Cinema do Dragão. O título da obra audiovisual é em homenagem à personagem principal: Pacarrete (do francês “pâquerette”, que significa “margarida”), que nasceu com o nome de Maria Araújo Lima.

Natural de Russas, no Ceará, a mulher seguiu sua carreira artística na capital. Quando se aposentou, porém, voltou para a cidade-natal, que não entendia sua arte. Isso não impediu a idosa com aparência francesa de idealizar a abertura de uma escola de dança no lugar.

Programação do fim de semana

sábado, 11

14h30min - Oficina "Meu rosto tem mais de dois lados”

Onde: no IGTV do MAC Dragão (@macdragao)

17 horas - Debate “Torquato, Imagem da Incompletude”, com Guga Carvalho, Danilo Carvalho e Ana Cecília Soares

Onde: No Instagram do Cinema do Dragão (@cinemadodragao)

20 horas – Exibição única de “Divinas Divas”, de Leandra Leal

Onde: no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: na Bilheteria do Dragão e no site Ingresso.Com

domingo, 12

17 horas - Oficina "Mestras são elas: a palhaçaria-raiz das crianças", com Neto Holanda

Onde: no canal do YouTube do Dragão

20 horas – Exibição única de “Pacarrete”, de Allan Deberton

Onde: no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Ingressos: na Bilheteria do Dragão e no site Ingresso.com



