Com 15 indicações, "Pacarrete" concorre hoje ao GP do Cinema Brasileiro

Os vencedores do 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro serão conhecidos na noite de hoje, 28. Entre as produções que lideram indicações está "Pacarrete", de direção de Allan Deberton. O longa cearense, estrelado por Marcélia Cartaxo, concorre em 15 categorias, sendo algumas delas, as de melhor longa de ficção, melhor longa de comédia, melhor primeira direção de longa, e melhor atriz. A cerimônia de entrega dos troféus — Grande Otelo — será transmitida ao vivo, iniciando às 20 horas, pela TV Cultura.



"Pacarrete" estreou nas telas em 2020. Foi uma das produções audiovisuais impactadas pela pandemia de Covid-19. Contudo, seguiu firme, com o retorno da recepção do público e de críticos. Em abril deste ano, o filme levou a melhor sete vezes no Festival Sesc Melhores Filmes.

A espera agora é pelo resultado do GP do Cinema Brasileiro. Premiação considera duas votações, a oficial, composta pelos juris, e uma vinda pelo público na internet (para um prêmio específico).

