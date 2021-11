Morre Virgil Abloh, diretor criativo da Louis Vuitton e Off-White, aos 41 anos

Designer faleceu hoje, 28, em decorrência de um câncer; comunicado foi feito nesta tarde em sua conta no Instagram

A moda perdeu neste domingo, 28, uma de suas principais referências do estilo urbano. Morreu o designer de moda criador da Off-Whitte e diretor criativo da Louis Vuitton, Virgil Abloh, aos 41 anos. Ele lutou contra uma forma rara de câncer durante anos, de acordo com um comunicado em sua conta no Instagram.

"Por mais de dois anos, Virgil lutou bravamente contra uma forma rara e agressiva de câncer, o angiossarcoma cardíaco. Ele optou por enfrentar sua batalha em particular desde seu diagnóstico em 2019, passando por vários tratamentos desafiadores, enquanto dirigia várias instituições importantes que abrangem moda, arte e cultura."

Abloh criou a Off-White, marca com a qual se consagrou, em 2012. De lá para cá, foi se consagrando a principal fonte das tendências de moda, como a volta dos tênis nas produções. Seu olhar produzia uma moda jovem, casual e urbana. Também preenchia o quesito luxo.

Em 2018, veio o voto de confiança. O designer ultrapassou a barreira de CEO (de sua marca própria) e se tornou o primeiro estilista negro a comandar uma direção criativa para a Louis Vuitton e para a qual vinha desenvolvendo, para a seção masculina da grife, designs repercutidos no mundo todo.

