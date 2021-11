Anitta canta na final da Libertadores neste sábado

Carioca cantou grandes hits em inglês, português e espanhol no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

A cantora Anitta foi a grande estrela do show de abertura da final da Copa Libertadores neste sábado, 27 de novembro. A carioca cantou em espanhol, inglês e português alguns de seus hits no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O jogo entre Palmeiras e Flamengo começou às 17 horas de hoje.

Ao lado de quatro bailiarinas, a cantora usou um vestido lilás acima do joelho combinado com uma meia-calça preta e um salto alto. Dentre as músicas cantadas, esteve 'Rebola', 'Me Gusta' e 'Combate'. Logo após a apresentação da cantora, as baterias dos times finalistas Flamengo e do Palmeiras dançaram ao som do funk 'Baile da Favela'. Anitta é considerada pé de coelho da torcida carioca.

A cantora mostrou todos os preparativos de maquiagem e cabelo em seus stories no Instagram. Após demonstrar interesse pelo jogador rubro-negro Arrascaeta, os dois famosos começaram a se seguir no Instagram. Pela manhã, Anitta esteve acompanhada de Juliette Freire e da influencer GKay para assistir a uma sessão exclusiva de 'House of Gucci', filme estrelado por Lady Gaga e Adam Driver.

