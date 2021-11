Marco Pigossi assume namoro com Marco Calvani, diretor italiano

Em publicação no Instagram, diretor italiano Marco Calvani postou foto com o ator da TV Globo, que sempre foi bem discreto sobre sua vida pessoal. Casal comemorou o feriado de dia de ação de graças em Los Angeles

O ator Marco Pigossi publicou uma foto de mãos dadas com o diretor italiano Marco Calvani na noite desta quinta-feira, 25 de novembro. O global, que sempre foi bastante discreto sobre sua vida pessoal, compartilhou o registro romântico do casal em uma praia em Los Angeles, nos Estados Unidos. "Chocando zero pessoas", brincou o funcionário da TV Globo.

Inicialmente, a foto foi publicada no perfil de Calvani, que mora em Nova York. "Obrigada por isso", disse o italiano na legenda da publicação em seu perfil no Instagram. O casal estava comemorando o dia de ação de graças, um feriado norte-americano.

De acordo com o portal Notícias da TV, o italiano já havia compartilhado uma foto com Pigossi anteriormente, há 35 semanas. Na publicação, os dois estavam surfando juntos. Marco Pigossi foi um dos destaques da TV Globo devido a atuações em novelas como A Força do Querer e Sangue Bom. O último papel do ator foi como protagonista da série Cidade Invisível, da Netflix. Já Calviani é ator desde a adolescência e começou a trabalhar como diretor em 2002.

