Dia da Consciência Negra: veja programação gratuita, on-line e presencial

Vários eventos acontecem nos equipamentos culturais da Secretaria da Cultura de Fortaleza (Secultfor) em alusão ao Dia da Consciência Negra, que ocorre neste sábado, 20. A programação de atividades da Capital cearense, entretanto, permanece até dia 27 de novembro.

Neste fim de semana, haverá vários shows na Cidade: Lorena Nunes e o grupo Viramundo se apresentarão no Mercado dos Pinhões. Já na rua dos Tabajaras, haverá atrações como Mumutante, Jeffe e Carú Lima.

Ainda na Praia de Iracema, no mesmo lugar em que acontece o show dos três artistas, haverá duas feiras criativas do projeto “Rueira - Circuito Tabajaras de Feiras Criativas”. O evento tem por objetivo apoiar empreendedores locais e incentivar a economia circular em diversas áreas, como decoração, gastronomia, moda e design.

Ainda nas atividades presenciais, a Vila das Artes exibe o espetáculo de teatro “Todo camburão tem um pouco de navio negreiro”, do Grupo Nóis de Teatro. A peça conta a história de Natanael, é um jovem negro, inserido em um contexto de violência, que comete um crime e será julgado pela população.

Haverá também ações virtuais. Um dos destaques é a programação do cineclube, que será transmitida na segunda-feira, 22, e teve curadoria do artista visual e pesquisador Clébson Francisco.

Os títulos exibidos serão: “Onde a noite não adormece", de Rodrigo Ferreira e Paolla Martins; "Inimigo", de Alisson Severino; "Eroica", de Josy Macedo; e "I am virus", de Paula Trojany. Após esse momento, terá um debate com realizadores das obras audiovisuais.

Programação presencial

sábado, 20

16 horas - Rueira: Circuito Tabajaras de Feiras Criativas | Palco “Quilombo Tabajaras - nossas vozes não vão parar de ecoar”

19 horas - Lançamento do livro “Eu Guineense - Térreo da Esperança”, de Ninto João Bico Vaz

20 horas - Pocket show com DJ Nego Célio

20h30min - Pocket show com a cantora a Mumutante

21 horas - Pocket show com a artista não-binária Jeffe

21h30min - Pocket show com a cantora e MC Carú Lima

Onde: na rua dos Tabajaras - Praia de Iracema, no trecho entre a Igreja São Pedro e aloja Negro Piche

17 horas - Lançamento do 4º número da revista "Reticências"

Onde: no Centro Cultural Casa do Barão de Camocim (rua General Sampaio, 1623 – Centro)

18 horas - Show com Lorena Nunes e Grupo Viramundo

Onde: no Mercado dos Pinhões (na Praça Visconde de Pelota - Centro)

terça-feira, 23

15 horas - Apresentação roda de capoeira

Onde: Biblioteca Herbênia Gurgel (rua 531, 25, 2. etapa - Conjunto Ceará)

quarta-feira, 24

18 horas - Espetáculo teatral "Todo Camburão tem Um Pouco de Navio Negreiro", do Grupo Nóis de Teatro

Onde: Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 – Centro)

quinta-feira, 25

14 horas - Roda de Conversa "Cantos e encantos das Afro-narrativas", com Patrícia Adjoke

Onde: Biblioteca da Vila das Artes (rua 24 de Maio, 1221 – Centro)

sábado, 27

9 horas - Oficinas "Dançando na Vila" - "Dançando com a Tela", com Janaína Bento

9 horas - Oficina "Swing Jazz: Entre o Lindy Hop e o Charsleston", com Rubéns Lopes

14 horas - Oficinas "Dançando na Vila" - "Dançando com a Tela", com Janaína Bento

14 horas - Oficina "Swing Jazz: Entre o Lindy Hop e o Charsleston", com Rubéns Lopes

Onde: Vila das Artes (Rua 24 de Maio, 1221 – Centro)

Inscrições: até quarta-feira, 24, em link da Vila das Artes

Porgramação virtual

sábado, 20

11 horas - Podcast “Nas Ondas de Iracema”: Episódio “O racismo estrutural dentro da música”, com Pedro David Quissongo e Thais Souza do Rosário. Mediadores: Erica Vasconcelos e Ricardo Gadelha

Onde: no Spotify e no Google Podcast

segunda-feira, 22

18 horas - Cineclube Vila das Artes: "Onde a noite não adormece", de Rodrigo Ferreira e Paolla Martins; "Inimigo", de Alisson Severino; "Eroica", de Josy Macedo; e "I am virus", de Paula Trojany

Onde: no canal do Youtube da Vila das Artes

terça-feira, 23, a sexta-feira, 26

- Ação formativa: “Vivência Musicalidade Ancestral Ukilombo Capoeira”, com Gil Pereira

Onde: Google Meet

quarta-feira, 24

- Podcast do Bel: “Papo de Negres”, com Dediane Souza, Mateus Fazeno Rock e Preto Zezé

Onde: no Spotify e canal do YouTube do Centro Cultural Belchior

Programação do Dia da Consciência Negra

Quando: até sábado, 27 de novembro

Onde: em formato on-line e presencial na Praia de Iracema e nos equipamentos culturais, como Biblioteca Herbênia Gurgel, Centro Cultural Casa do Barão de Camocim, Mercado dos Pinhões e Vila das Artes



