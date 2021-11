Com filmes do For Rainbow, veja programação do Cinema do Dragão da semana

O Cinema do Dragão exibe filmes das mostras competitivas do Festival For Rainbow de sexta-feira, 19, a domingo, 21

O Cinema do Dragão exibe os filmes que participam das mostras competitivas do "For Rainbow - Festival de Cinema e Cultura da Diversidade Sexual" durante o fim de semana. Um dos destaques é o longa-metragem “Transversais”, de Émerson Maranhão, que abrirá o evento.

Com produção de Allan Deberton, enredo documental destaca as narrativas de cinco pessoas trans que têm suas histórias cruzadas por Fortaleza: Kaio Lemos, Caio José, Samilla Marques, Érikah Alcântara e Mara Beatriz.

Outras obras que ganham exibição no sábado, 20, serão: "Quando Chafurdei na Tijela do Sol", de Kukay Zinampan; "Rei Max", de Adèle Vincenti-Crasson; "Time de Dois", de André Santos; "Mormaço", de Carol Lima; "Fora do Aquário", de Alex Mello; e "Baja Abaixo", de Anderson Matthew.

Todas as transmissões acontecerão em formato presencial entre sexta-feira, 19, e domingo, 21. Para obter os ingressos, cada pessoa pode retirar até dois bilhetes na bilheteria física do Cinema do Dragão.

Além dessas atividades, o equipamento cultural adiciona dois filmes em sua programação virtual. Um deles é “Esperando Por Você”, dirigido por Charles Garrad. Na história, um homem começa a investigar o passado de seu pai falecido e passa a suspeitar das intenções de uma pessoa próxima.

Outro título que está disponível é o drama biográfico “O Compositor”, de Yusup Razykov. Enredo mostra Aram Khatchadourian, encarregado de criar uma última peça musical antes da cidade de Perm ser totalmente evacuada durante a Segunda Guerra Mundial.

Programação do For Rainbow

sexta-feira, 19

18h40min: Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens

- "Transversais", de Émerson Maranhão

sábado, 20

14 horas - Mostra Feminino Plural

- "Arreda Homem que Chegou Mulher", de Renata Monte

- "Mulheres em Movimento", de Juliana M. Streva)

18h40min - Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens

- "Quando Chafurdei na Tijela do Sol", de Kukay Zinampan

- "Rei Max", de Adèle Vincenti-Crasson

- "Time de Dois", de André Santos

- "Mormaço", de Carol Lima

- "Fora do Aquário", de Alex Mello

- "Baja Abaixo", de Anderson Matthew

domingo, 21

14 horas - Mostra Feminino Plural

- "Tatuagem", de Amanda Hecht

- "Isto Não é. Uma Musa", de Thais DeMelo

- "Ocupa" (Brasil, 2020, 25min), de Juliana Pfeifer

- "Memórias Reveladas: os jornalistas cearenses vítimas da ditadura militar 1964/1985", de Marilena Lima

18h40min - Mostra Competitiva Internacional de Curtas e Longas-Metragens

- "Outras Histórias do Homem que Não Estava Lá", de Trishtan Perez

- "Antígona Pajubá", de Fabrício Boliveira

- "Assim é a Natureza", de Marcel Barelli

- "A Máquina de Lavar", de Diane Malherbe

- "Elle", de Liliane Mutti e Daniela Ramalho

- "A Casa do Amor", de Luca Ferri

- "A Banca", de Philippe Talavera

Programação do Cinema do Dragão

Sala física

- Bob Cuspe: Nós não gostamos de gente

- Marighella

- Uma História de Família

- Cabeça de Nêgo

Sala Virtual

- Esperando por Você

- O Compositor

- Mentira Nada Inocente

- 1942: a batalha desconhecida

Cinema do Dragão

Quando: a partir de quinta-feira, 18 de novembro

Onde: programação presencial no Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema); programação on-line no site do Cinema Virtual

Quanto: valores variam entre R$ 5 e R$ 19,90, com ingressos no Ingresso.com



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

